¡Alerta en la OMS! Preocupación por realización de Copa América

Los países donde la transmisión comunitaria del coronavirus continúa y deciden organizar eventos masivos de cualquier índole debe estar seguros de que cuentan con un sistema de evaluación y manejo de riesgos para evitar que la situación sanitaria se agrave, dijo hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) al comentar la celebración de la Copa América en Brasil, del 13 de junio al 10 de julio.



"Aconsejaríamos que cualquier país que organice un evento masivo, especialmente cuando hay trasmisión comunitaria, se asegure de que tiene un manejo de riesgos apropiado y cuando esto no se puede garantizar, los países deberían reconsiderar su decisión" dijo el director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

La decisión del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro de aceptar que los partidos de la Copa América se jueguen en tres ciudades de su país ha causado polémica, en momentos en que Brasil se mantiene como el segundo país del mundo con más casos y muertes semanales por covid-19, únicamente después de India. Ryan recordó que los grandes eventos deportivos son especialmente complejos, requieren mucha preparación y un buen manejo de los riesgos, y que aunque estas condiciones se cumplan el riesgo nunca será cero.



"La OMS no puede tomar decisiones por los gobiernos o los comités organizadores. Nosotros hacemos una evaluación de riesgos y aconsejamos sobre eventos masivos cuando nos lo piden, sean religiosos, deportivos u otros", comentó, sin precisar si el Gobierno de Brasil se ha acercado a la Organización para solicitarle esta asesoría.



El responsable operativo de la respuesta a la pandemia desde la OMS recalcó que los países son soberanos en sus decisiones, pero insistió en que si desean acoger actos donde habrá aglomeraciones de gente deben contar con la capacidad de medir y gestionar los riesgos que ello supone, lo que evitará que se convierta en un foco de transmisión de la covid.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo hoy que la tendencia global a una baja en el número semanal de casos confirmados y muertes por covid-19 continúa, pero esta mejora no es general y ahora la pandemia evoluciona a dos velocidades, dependiendo de los países y regiones.



Así por ejemplo, mientras los decesos se han reducido a nivel mundial, han aumentado en la última semana en los continentes de América y Africa, y en la región del Pacífico occidental.



Repitió el consejo que la OMS intenta transmitir desde hace semanas y meses a los países, y es que no levanten las medida preventivas demasiado rápido, a pesar de haber alcanzado una elevada tasa de inmunización entre su población.



Sugirió que tal decisión se haga en consonancia con el nivel de transmisión del coronavirus, las variantes en circulación y la capacidad de respuesta del sistema de sanitario. "Levantar las medidas demasiado rápido podría ser desastroso para los que todavía no están vacunados", sostuvo Tedros.



EFE