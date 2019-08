¿Cuenta con James? Esto dijo Zidane sobre el futuro del colombiano

Real Madrid sigue sin convencer y en el partido contra Roma evidenció nuevamente sus fallas tanto tácticas como colectivas, pese a que Zinedine Zidane contó con casi todos los titulares que estarían para el inicio de la Liga, incluyendo a Eden Hazard, quien no apareció como se lo esperaba durante el encuentro.



Con base en ello, el técnico francés probó algunas variantes y hasta incluyó a Gareth Bale, quien jugó unos minutos pese a no saber qué sucederá en su futuro, teniendo en cuenta que el técnico había anunciado que no contaría con él.



Pero más allá de esta situación y de la inclusión del jugador galés, Zidane aprovechó la rueda de prensa posterior al partido para aclarar algunas situaciones y referirse en particular al caso del colombiano James Rodríguez, a quien no tuvo en cuenta y quien permanece entrenándose en la capital española mientras el Real concluía su pretemporada en Italia.



“James es un jugador que está inscrito con nosotros hoy en día, no ha sido convocado para los dos últimos partidos pero puede cambiar. Hasta el 31 puede pasar de todo y al final un jugador del Real Madrid siempre el entrenador va a contar con él. Los jugadores que se queden contarán, hasta el 31 diré lo mismo porque no voy a contar nada y cuento con los jugadores de la plantilla", aseguró el francés.



Partiendo de estas declaraciones, queda claro que James no tendrá un lugar en el equipo y que no pasará, en caso de quedarse, de ser una simple alternativa, algo que no conviene ni al colombiano ni al club, que pagará un alto salario para un futbolista que pese a que cuenta, no pasa de ser un suplente como cualquier otro.