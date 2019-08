¿Más competencia para James? Van de Beek se acerca al Real Madrid

Donnny Van De Beek volvió a referirse a su posible transferencia a Real Madrid y a su futuro como jugador. El futbolista holandés, quien estuvo con Ajax en la victoria 5-0 sobre Emmen y tuvo la posibilidad de convertir uno de los tantos, aseguró que espera que las negociaciones se resuelvan lo antes posible, mostrando su deseo de llegar a la institución merengue.



Van de Beek, quien al igual que sus compañeros Matthijs De Ligt y Frenkie De Jong, tuvo una destacada temporada con el equipo de Ámsterdam, sabe que su traspaso está cerca, pero también es consciente que si Real Madrid quiere contar con él, debe abonar a los holandeses el dinero que ellos piden.



Con base en ello, el futbolista aseguró: “Las negociaciones siguen y me gustaría que se resolvieran lo antes posible. De momento lo único seguro es que estaré con el equipo el miércoles en el duelo que disputaremos contra Paok por la Champions League. Es un orgullo que en las tribunas y en el vestuario me pidan que me quede, pero ya veremos”.



Real Madrid quiere seguir reforzando su medio campo y espera que en esta recta final del mercado de pases tenga la posibilidad de deshacerse de tres jugadores que no entran en la consideración de Zinedine Zidane: James Rodríguez, Gareth Bale y Mariano.