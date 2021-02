¿A Falcao le llegó compañía? Galatasaray quiere fichar un ex-Medellín

Galatasaray empezó a recibir hojas de vida. El lateral izquierdo Marcelo Saracchi no continuará en el club a final de temporada, está cedido actualmente, debido a las continuas lesiones y por ello desde ya le buscan reemplazo.



Entre los principales opcionados aparece un colombiano que viene destacándose hace un buen tiempo en el fútbol del exterior e incluso fue titular indiscutido en la Selección, cuando Carlos Queiroz estuvo al mando.

Según reveló el medio ‘Sabah Spor’, Yairo Moreno sería el candidato #1 para reforzar la banda izquierda. Lo mejor de todo es que llegaría completamente libre, pues su contrato con León está próximo a vencer.



“El Galatasaray decidió desprenderse de Marcelo Saracchi, cedido por el Leipzig durante un año y medio, al final de la temporada. El uruguayo, a quien el club alemán fijó una opción de compra por 5 millones de euros, no convenció a los amarillentos, que encuentran demasiado alta esta cifra, y ya han comenzado a buscar nombres alternativos. El primer lugar en la lista de Aslan es un nombre de la liga mexicana: Yairo Moreno”, enuncian en territorio turco.

Tal parece que los ojeadores del club venían siguiendo muy de cerca las presentaciones del ex-Medellín en México y ante la inminente salida de Saracchi, el hombre de Necoclí aparece como principal opcionado.

La llegada de Yairo no solo obedece a lo netamente deportivo, la prensa local aseguró que la decisión de llevarlo pasa por dos opciones: no pagarán un solo euro por su pase y lo ven como una apuesta a futuro (tiene 25 años).