Watford cerró la puerta: las ofertas que rechazaron por Yaser Asprilla

Yaser Asprilla ha tenido un buen rendimiento en Watford en esta temporada del Championship y esto ha hecho que varios clubes se fijen en el futbolista para un posible traspaso.



Pues bien, en los últimos meses el colombiano ha sido vinculado a clubes de Portugal y del resto de Europa, pero este jueves dos clubes en concreto estuvieron cerca de ficharlo en el cierre del mercado invernal europeo.



Y es que de acuerdo a lo señalado por el periodista Felipe Sierra, Asprilla tuvo ofrecimientos del Everton de la Premier League y del Sporting Lisboa del fútbol portugués durante este 1 de febrero.

No obstante, Watford no le dio vía libre a ninguna oferta ya que consideraron que ambos ofrecimientos no llegan a lo que piden por el joven futbolista colombiano.



Por su parte, el comunicador mencionó que buscarán que el jugador tenga minutos importantes para que muestre su mejor nivel e intentar venderlo en verano si hay buenas ofertas.