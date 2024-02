Envigado hizo respetar su localía y logró su primer triunfo en Liga

Después de dos fechas, Envigado obtuvo su primer triunfo en la Liga Betplay 2024-I luego de vencer a Boyacá Chicó por 2-0 en el Polideportivo Sur. Los goles del partido fueron de Félix Chapurrí y Juan Felipe Villa.



En el inicio de juego, Boyacá Chicó con un gol antes de los cinco minutos. Henry Plazas sacó un bombazo desde bien lejos y allí la pelota hizo un raro movimiento lo cual complicó a Joan Parra que apenas pudo desviar la pelota al palo.



Sobre el 13’, Envigado por poco anota el gol de la fecha con Félix Charrupí. El futbolista sacó un remate de la mitad de la cancha y el arquero Rogerio Caicedo apenas la pudo desviar con su mano hacia el tiro de esquina.

Hacia el 32’, Ángelo Peña probó de media distancia, pero su disparo se fue directo a las manos de Parra. Unos minutos después, Chicó respondió con Juan Felipe Castaño quien intentó anotar de cabeza, pero fue anticipado por un zaguero naranja.



Ya en la segunda parte, Envigado tendría la más clara con Bayron Garcés que recibió un gran pase bombeado de Charrupí, controló la pelota y sacó un remate por encima del arquero Caicedo que apenas pasó por un lado del arco boyacense.



No obstante, dos minutos después de esa jugada, Charrupí pondría el 1-0 en el marcador con un gran cobro de tiro libre que se fue bien esquineada al palo más lejano del arquero Caicedo.



Sobre el 52’, Luis Ángel Díaz casi aumenta el marcador para los antioqueños, pero Caicedo achicó de gran manera y despejó la pelota. Después, Envigado tendría dos chances claras con Geindry Cuervo y Bayron Garcés, pero ambos disparos apenas pasaron desviados.



Chicó no se rindió y tuvo una de sus más claras del juego con Juan David Pérez que recibió solo en el área tras un gran centro raso de Peña, pero el extremo no le pudo dar dirección de arco a la pelota.



Tras esta jugada, la visita subió sus líneas y pudo empatar el juego en el 80’ con Sebastián Colón, pero tras una larga revisión del VAR el árbitro invalidó el tanto por fuera de lugar.



En la adición, Envigado cerró la historia con Juan Felipe Villa quien sacó un bombazo y allí la pelota se desvió en Castaño y se fue directo al fondo de la red para decretar la victoria antioqueña.



Con el buen resultado, Envigado es 10° con cuatro unidades mientras que Chicó es 17° con una unidad y sin triunfos en Liga hasta el momento.