Edwin Cardona quedó en evidencia: el video que molesta a Racing Club

Edwin Cardona no tiene defensa en Racing Club. Desde que llegó a la Academia, ha jugado poco, no ha dado la talla a la expectativa con la que fue fichado, y no muestra actitud ni esfuerzo físico.



Esta vez un video lo dejó en evidencia: Cardona no ha mejorado para reclamar una oportunidad del técnico Fernando Gago en Racing.



En el último partido de la Academia, contra Platense, Cardona volvió al banco de suplentes y no jugó. Aunque parece que poco le importa jugar, no hacerlo, estar de suplente o perderse los juegos de su equipo.



El video, que ha hecho viral en Argentina y que despertó una vez más la ira de los hinchas de Racing, muestra el calentamiento de Cardona previo al juego con Platense.



Se le nota con algo de sobrepeso y, lo más preocupante, con una falta de actitud que no lo deja ni levantar las piernas en los ejercicios, como sí lo hacen el resto de sus compañeros. ¡Inadmisible!