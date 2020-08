¡Pura complicidad! La honesta y cariñosa charla entre James y Benzema

Se conocen hace más de seis años. Han sido cómplices en la cancha, como asistentes y goleadores. Si hablan de fútbol parece que lo supieran todo uno del otro.

Aunque en la última charla de Karim Benzema y James Rodríguez, en el canal de Youtube del francés, quedó claro que sí hubo un asunto del que nunca hablaron.



"Como 9 eres uno de los mejores del mundo, ¿qué piensas más: hacer goles o dar asistencias? Porque las dos cosas las haces muy bien, abrazo hermanito", le preguntó el colombiano en una charla muy abierta del francés con sus seguidores.



"James, hermano, ¿qué tal? Voy a ser sincero. Dar asistencias o meter gol, si tengo que decir una te diré el gol, pero siempre le daré al balón a mi compañero si está mejor colocado", le respondió el goleador, gran figura del título 34 del Real Madrid.



El francés habló también de otras cuestiones, como por qué no cobra los penaltis: "voy a ser claro. Sé tirar los penaltis y las faltas, pero después los lanza Ramos que lo hace super bien. Y no se le puede reprochar nada. A veces me los deja tirar, pero bueno está bien así. Demuestra también que un delantero puede hacer muchos goles sin tirar penaltis. Pero no es una cuestión de responsabilidad porque la tengo desde pequeño. Por ahora es así.



Benzema añadió que el momento clave de su carrera fue su primer contrato con Lyon, que no descarta algún día, "si puedo", dirigir al Madrid y afirma que con los años hubo un pequeño secreto que hizo la diferencia en esta brillante temporada: "un poco el trabajo invisible, mucho sacrificio, descanso y el trabajo psicológico. El estilo de vida es muy importante y vas teniendo más experiencia", dijo.



En su divertida charla, el goleador habló de su ídolo en el fútbol, Ronaldo Nazaio, confesó que le encanta el boxeo, que lo practica frecuentemente y admira a Mike Tyson y hasta aconseja a su compatriota Theo Hernández que se compre un Buggatti.