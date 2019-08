Revelan posible estrategia el Atlético para forzar el fichaje de James

La posibilidad de que James Rodríguez termine vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid sigue latente, según una versión de prensa española.

Aunque el propio presidente, Enrique Cerezo, ha dicho que la plantilla "está completa" y ya es suficientemente competitiva, otra es la relación que hace el diario Marca de España.



Según el medio, ya el Atlético logró una primera fase exitosa de su estrategia con el cierre del mercado en Inglaterra, pues se pensó en james dentro de una operación del esperado Paul Pogba en Real Madrid.



La siguiente fase sería esperar que también Napoli, con el cierre del mercado el 28 de agosto como plazo último, insista en no pagar los 50 millones que pide Florentino Pérez y preferir una cesión con cláusula de compra obligatoria en un año, o una oferta máxima, en efectivo, por 35 millones de euros. Por ahora De Laurentiis parece inflexible.



De esta manera, según la versión, Atlético estaría 'solo en el parque' para el 2 de septiembre, cuando cierra la Liga de España. Lo que no implica que la operación sea un hecho: "Aunque lo que se desliza desde el eterno rival es que James tendría abierta la puerta de salida en el momento en que un club se presente con 50 millones, en el Atlético existe el recelo de que las condiciones sean otras en su caso. En este sentido, si Florentino Pérez siempre fue reacio a reforzar a su enemigo de la capital con jugadores que, como James, entiende que son de primer nivel", afirma Marca.



A pesar de todo, la clave sería saber esperar y no caer en conjeturas: "aparece la gran baza del Atlético para mantener la paciencia y esperar hasta el final, si el cierre del mercado se aproxima y el colombiano sigue a las órdenes de un Zidane que no lo considera en sus planes, el presidente blanco se vería obligado a sentarse a negociar el traspaso", afirma Marca.



James, entre tanto, entrena normalmente con el equipo que paga su salario, Real Madrid, acaba de recibir número nuevo y, por ahora, luce la camiseta negra del entrenamiento, no la blanco y rojo del 'Atleti'.