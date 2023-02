¡Vuelven las competencias europeas! Agenda de partidazos en la semana

Llega el mes de febrero y a mediados de dicho mes, empieza a llamar la atención los grandes partidazos que hay en las competencias europeas con el regreso de esos torneos en su fase de octavos de final. Equipos como Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Milan, Tottenham Hotspurs, entre otros clubes enormes verán actividad en la fecha, mientras que en la Europa League, será para alquilar balcón el compromiso entre el Barcelona y el Manchester United.



Del 14 al 17 de febrero, hay actividad fundamental para las aspiraciones de los grandes clubes de Europa y del mundo con ganas de encaminar la primera serie de los octavos de final de la Champions League, Europa y Conference League. También habrá Copa Libertadores.



Repase los partidos más atractivos de la semana que se avecina con colombianos:

Martes 14 de febrero:



15:00 P.M. | Paris Saint-Germain vs Bayern de Múnich



15:00 P.M. | Milan (Devis Vásquez) vs Tottenham Hotspurs (Dávinson Sánchez)



19:00 P.M. | Nacional (Paraguay) vs Sport Huancayo (Donald Millán, Juan David Pérez y Jimmy Valoyes) (Copa Libertadores)



Miércoles 15 de febrero:



14:30 P.M. | Arsenal vs Manchester City (Premier League)



15:00 P.M. | Club Brujas vs Benfica



15:00 P.M. | Borussia Dortmund vs Chelsea



19:00 P.M. | El Nacional vs Nacional de Potosí (Tommy Tobar) (Copa Libertadores)



Jueves 16 de febrero:



12:45 P.M. | RB Salzburgo vs AS Roma (Uefa Europa League)



12:45 P.M. | Barcelona vs Manchester United (Uefa Europa League)



12:45 P.M. | Ajax vs Union Berlín (Uefa Europa League)



12:45 P.M. | Shakhtar Donetsk vs Rennes (Uefa Europa League)



12:45 P.M. | Qarabag (Kevin Medina) vs Gent (Uefa Conference League)



12:45 P.M. | Sporting Braga (Cristian Borja) vs Fiorentina (Uefa Conference League)



12:45 P.M. | Trabzonspor vs Basel (Uefa Conference League)



12:45 P.M. | Bodo vs Lech Poznan (Uefa Conference League)



15:00 P.M. | Sevilla vs PSV Eindhoven (Uefa Europa League)



15:00 P.M. | Sporting Lisboa vs Midtjylland (Juan Moreno y Pablo Ortiz) (Uefa Europa League)



15:00 P.M. | Juventus de Turín (Juan Guillermo Cuadrado) vs Nantes (Uefa Europa League)



15:00 P.M. | Bayer Leverkusen vs AS Mónaco (Uefa Europa League)



15:00 P.M. | Sheriff vs Partizán (Uefa Conference League)



15:00 P.M. | AEK Larnaca vs Dnipro -1 (Uefa Conference League)



15:00 P.M. | Ludogorets vs Anderlecht (Uefa Conference League)



19:00 P.M. | Zamora vs Boston River (Copa Libertadores)



20:00 P.M. | Atlético Nacional vs Deportivo Pereira (Superliga BetPlay)