Golazo de Borja no fue salvador para River Plate: gran definición

Miguel Ángel Borja ha vuelto al gol y en una semana ya completó dos dianas después de una larga sequía que tuvo por no estar convocado y haber estado en el banquillo por órdenes técnicas de Martín Demichelis.



Luego de su gol a The Strongest en Copa Libertadores, Borja reapareció en la titular de River Plate y esta vez hizo dupla junto al histórico goleador venezolano, Salomón Rondón, pero el resultado final no fue el mejor, por lo menos para el equipo, debido a que terminaron perdiendo 2-1 frente a Barracas Central, aunque el ‘Colibrí’ se fue contento por haber descontado.



Con 80 minutos jugados contra Barracas, Miguel Ángel Borja anotó luego de cazar el rebote del arquero Andrés Desabato y el colombiano no dudó en rematar con fuerza para poner el descuento de River Plate en el minuto 63. Sin embargo, el gol no alcanzó para que el equipo dirigido por Martín Demichelis remontara el encuentro.





SE DESPERTÓ EL MILLONARIO: a los 18' ST, Borja capturó un rebote y anotó el descuento de River. Ahora gana Barracas 2-1 en la #LigaProfesional.



​Este gol de Borja significó el número cinco en Liga Argentina en 17 partidos jugados. Además, el colombiano ha aportado también en una asistencia.



Con esta derrota, River Plate sigue en la punta de la Liga Argentina con 50 puntos, diez más que su perseguidor, Talleres de Córdoba. El próximo reto del club de la banda cruzada será contra Colón en el estadio Más Monumental.