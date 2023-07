¡El colmo! La curiosa petición del Manchester United a David De Gea

David De Gea dejó de ser jugador del Manchester United a partir de la medianoche del pasado viernes. El portero no prolongó su contrato y luego de 12 años en la institución, podría salir.



El equipo ha buscado porteros en el mercado de transferencias y todo apunta a que André Onana se convertirá en el portero de los Red Devils para la siguiente temporada, sin embargo, su contratación ha sido complcada a pesar de la petición de Erik Ten Hag. Mientras se define, The Sun reveló la petición que realizó el Manchester United al español.



El medio inglés indicó este sábado que la dirigencia de los Red Devils habrían solicitado a De Gea un sacrificio más y no apresurarse para ir a otro equipo a pesar de ser jugador libre. En el momento, el equipo no atraviesa una buena situación financiera por lo que su regreso sería menos costoso que comprar un reemplazo.



El propio Manchester comunicó que las negociaciones con De Gea se mantienen a pesar de no tener un vínculo contractual vigente. “El contrato de David De Gea vencerá, pero las discusiones siguen abiertas con el portero”, confirmó.