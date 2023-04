Dylan Borrero abrió la senda ganadora: golazo al ángulo en la MLS

Después de su participación con la Selección Colombia en la gira asiática que sostuvo el equipo dirigido por Néstor Lorenzo contra Corea del Sur y Japón, el volante Dylan Borrero retomó a su club New England Revolution de la MLS para seguir siendo figura.







New England Revolution enfrentó a CF Montreal y desde el primer tiempo comenzaron poniendo condiciones y todo gracias al protagonismo del colombiano Dylan Borrero.



Borrero logró sobre el minuto 21 abrir el marcador con un gol de buena factura, donde Carles Gil y Gustavo Bou jugaron en corto en un tiro de esquina, pero vieron al colombiano sin marca y le terminaron cediendo el balón al volante, quien no dudó en acomodarse para enviar el balón al ángulo del arquero canadiense Jonathan Sirois para el 1-0.



El dominio de New England Revolution fue absoluto y Carles Gil de penalti en el minuto 45+4 y Bobby Wood, fueron los artífices de los otros dos goles que determinaron la goleada.