¿Enloqueció? Ramiro Sánchez se agarró con periodistas tras Unión-Once

El partido entre Once Caldas y Unión Magdalena terminó 1-1 en el estadio Palogrande de Manizales por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2023-I, pero tras el empate los jugadores del equipo de Santa Marta fueron de nuevo protagonistas por sus escándalos, siendo ahora el turno para el arquero Ramiro Sánchez.

El arquero Ramiro Sánchez fue recriminado en conferencia de prensa por algunos periodistas que le criticaron su falta de respeto con algunos recogebolas del Once Caldas, a quien en un video viral en redes se le ve muy pasado de tono con palabras ofensivas.



Por ello, después de las críticas recibidas, Ramiro Sánchez respondió con voz fuerte a los periodistas que asistieron a la conferencia de prensa sobre las actitudes que tuvo durante el partido.



La primera pregunta que inició la discusión entre Ramiro Sánchez y la prensa fue cuando un comunicador le preguntó si "¿Usted no cree que es antideportivo venir a quemar tanto tiempo?", a lo que el arquero con un poco de tono le respondió que "¿No sabe cuántas amarillas me han sacado por quemar tiempo? Me han sacado una sola amarilla y fue el semestre anterior. Estas dos tarjetas que me han sacado este semestre fue por discusiones arbitrales y la de hoy fue porque le dije al juez que le dijera al recogebolas que me dejara la pelota quieta, porque a nosotros en Santa Marta y en todos lados nos obligan a dejar la pelota quieta y el juez le dijo al niño que dejara la pelota quieta”.



Acto seguido a la dura respuesta de Ramiro Sánchez, otro periodista salió a la defensa de su colega y le recriminó al arquero del Unión Magdalena sobre la manera de contestar y allí estalló el futbolista.



"Yo no iba a preguntar, pero la situación me parece complicada hoy. Las preguntas aquí lo hacemos nosotros, usted no puede venir a preguntarnos a nosotros los periodistas porque lo que se ve ahí en la cancha es demasiado feo, es horroroso para el espectáculo, independiente de que el árbitro sea quien maneja el cronómetro”, dijo otro periodista.



"Disculpé, preguntó o respondió lo que yo respondí”…Por qué responde así con rabia, pero espere, yo no le estoy respondiendo de mala manera. Nosotros desde Manizales lo que tenemos es que todos somos muy educados y la educación tiene que partir de allá y de acá, yo le respondí a él con mucha educación; no se enoje, para pelear se necesitan dos y yo no voy a pelear con ustedes y mucho menos acá con la gente de Manizales, que es mi tierra. Nosotros vinimos, jugamos, si quemé tiempo entonces vamos a tratar de mejorar esa situación, pero no te enojes, acá todos somos compañeros; yo respeto su trabajo y yo no le respondí de mala manera al señor", dijo contundente Sánchez para ponerle fin a la discusión.





Por este hecho duranta el partido Once Caldas vs Unión fue criticado Ramiro Sánchez