Once Caldas arañó punto ante Unión Magdalena: la crisis no da tregua

Aunque suene a frase de cajón, el duelo entre Once Caldas y Unión Magdalena valía 6 puntos, teniendo en cuenta la difícil situación que afrontan en el descenso. El ciclón, que llegó más comprometido en esta tabla, apenas pudo llevarse un punto con tanto de Joel Contreras; Dayro Moreno le arruinó los planes.



La situación del 'Blanco Blanco' no mejor pues encajó cinco partidos sin poder ganar. La última vez que lo hizo fue en la fecha 7 frente al Bucaramanga. Con al empate, Once Caldas llegó a 11 puntos en la Liga Betplay I-2023 y en la tabla del descenso solo es superado por Unión Magdalena y Atlético Huila (en zona roja), y Alianza Petrolera.



Con la victoria parcial, Unión Magdalena estaba saliendo del último lugar después de la derrota de Atlético Huila ante Águilas Doradas en el inicio de la fecha 12. Sin embargo, el gol de Dayro los mantuvo en el último lugar. en Liga, los samarios llegaron a 13 unidades.



El partido entre Once Caldas y Unión Magdalena resultó pausado y friccionado. Ambos sabían lo que se jugaban en este duelo directo. La primera emoción en el Palogrande llegó por cuenta del local, quien probó con la media distancia en un par de ocasiones. El arquero Ramiro Sánchez terminó siendo uno de los protagonistas en la primera etapa.



A los 3 minutos, Once Caldas se aproximó tras un centro de Sherman Cárdenas que terminó en gol anulado de Jhon Araújo. Cabezazo impresionante que se invalidó tras un ligero fuera de lugar del atacante. Dayro Moreno tomó la iniciativa y en dos oportunidades exigió al Unión. A los 17' con una pelota que llevaba destino al ángulo, y a los 19', con un disparo que salvó Jairo Palomino.



Sobre los 25 minutos se dio la acción más clara para el ciclón en la etapa inicial. Lo intentó Juan Camino Angulo por la vía del tiro libre. Sacó un potente remate terminó salvando a Ince Caldas después de estrallarse en el travesaño. A los 33' volvió a probar Dayro y el arquero, como si estuviera jugando voleibol, rechazó con los antebrazos antes de picar en el suelo.



En el complemento llegaron los goles. Sobre los 6 minutos del segundo tiempo, Joel Contreras puso el 0-1 en el Palogrande después de un grave error de los albos. Robo de pelota y aprovechando la desatención defensiva, Joel la mandó al fondo tras el pase filtrado de Gianfranco Baier.



Transcurría el minuto 74 cuando el árbitro sancionó una mano de Palomino. El encargado de poner el 1-1 fue Dayro Moreno, quien la aseguro fuerte al centro. Al final, Unión Magdalena sostuvo el marcador pese a los intentos del Once en sacar ventaja. El ciclón hizo el negocio sumando un punto importante de visita.