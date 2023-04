Sin ejemplo: polémica por insultos de arquero del Unión a recogebolas

El partido entre Once Caldas y Unión Magdalena terminó 1-1 en el estadio Palogrande de Manizales por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2023-I, resultado que no le sirve de a mucho a los dos en sus aspiraciones de seguir avanzando en posiciones del campeonato.

Sin embargo, en el partido entre ambos no solo tuvo dos goles hechos por Joel Contreras en Unión y el histórico Dayro Moreno en Once Caldas, pues durante el partido el portero Ramiro Sánchez fue protagonista no por sus atajas, sino por su falta de respeto a algunos recogebolas del equipo de Manizales.



En redes sociales se hizo viral un video en el que Ramiro Sánchez presiona a los recogebolas de Once Caldas y al ver la demora, el portero empieza a insultarlos por varias ocasiones durante el partido, donde en sus expresiones se ve cómo les dice constantemente “hijuep…”, dejando ver su disgusto.



Tanto que habló de respeto el arquero de Unión Magdalena y se la pasó insultando a los recogebolas. ¿Respeto? pic.twitter.com/ibVX9KjEkn — Juan Esteban Londoño (@Juaneslc11) April 8, 2023



Hay que recordar que Unión Magdalena ha generado polémica en los últimos partidos, pues su capitán Alexander Mejía fue envuelto en actos de racismo contra Marco Pérez de Águilas Doradas y de nuevo los ojos están puestos en los jugadores del ‘Ciclón Bananero’, quienes han sido más protagonistas por sus malas actitudes dentro del campo que en su rendimiento deportivo.