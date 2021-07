El presagio de Tulio Gómez con Duván Vergara en Rayados de México

Duván Vergara comenzó su nueva aventura internacional, esta vez en México tras estar sin mayor suerte en Argentina cuando era muy joven. En su viaje está acompañado por Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, quien terminó de sellar la vinculación a los Rayados.

En charla con Telediario, edición Monterrey, el dirigente colombiano aseveró que el sueño de todos los futbolistas nacionales es destacarse en Colombia y luego asegurar un buen contrato en el exterior, por lo que estaban esperando una oferta que favoreciera a todas las partes. “En Colombia los jugadores que ya empiezan a repuntar, buscan irse a Europa, México o Brasil. Pienso que uno no le puede cortar las alas a un jugador cuando quiere otros caminos. Obviamente en México pagan mucho más, hay más capacidad económica, ya nos aportó, muy agradecidos y desearle lo mejor”, sostuvo.

Gómez, igualmente, dejó claro que Duván tiene las condiciones para lograr el rótulo de ídolo del equipo ‘manito’ en corto tiempo: “Sí, porque él tiene mucho carisma y disfruta en la cancha, obviamente el nivel que hay en México es difícil, entiendo que si en tres o cuatro partidos el jugador no ha demostrado, la hinchada comienza a presionar, pero él lo va a lograr, tiene mucho talento, mucho manejo de pelota, es muy hábil”.



De igual forma, admitió la recriminación de la hinchada escarlata, que considera que los nuevos fichajes estarían por debajo del nivel de quienes salieron, y Vergara fue uno de los hombres clave en las dos últimas temporadas. “Mucho, la hinchada del América (De Cali) me está matando porque se va uno de nuestros mejores jugadores, bicampeón. Fue muy importante en los dos títulos que hemos conseguido y claro la hinchada no está contenta”, agregó.



También se explayó en las cualidades del extremo cordobés: “La verdad es que nos hemos desprendido de un gran jugador, de un gran talento y de una gran persona. Yo sé que aquí le va a ir bien porque el hombre tiene mucho talento. Primero que todo una gran persona y un hombre que en la cancha disfruta el juego, tiene buen manejo de pelota, buen control dirigido y tiene gol y pase gol”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces