Así se sacrificó Michael Ortega para recibir el visto bueno en el Cali

Hasta ahora, el volante Michael Ortega es la única vinculación oficial del Deportivo Cali para la campaña del segundo semestre. El jugador fue paciente y juicioso, se sacrificó y tuvo un duro régimen supervisado por el médico Carlos Portela y la nutricionista del club, lo cual fue valorado por el cuerpo técnico y los directivos.



Su contrato inicial es por seis meses, pero él tiene confianza en que se prolongará. El entrenador verdiblanco, Alfredo Arias, tuvo palabras de elogio para el mediocampista atlanticense, formado en la cantera y quien regresó después de una pasantía de 11 años por otros nueve equipos, seis de ellos del exterior.

Sobre cómo ha encontrado a Michael Ortega en la parte mental, el uruguayo señaló que “ahora lo puedo decir, porque está en perfecto estado, Michael llegó con casi 12 kilos de más, pero no era para mí una realidad para jugar en Deportivo Cali, aún con su muy buen pasado. Viene entrenando con nosotros hace aproximadamente cuatro meses, así como dije que cuando llegó no estaba en condiciones de jugar un partido de fútbol, fue la primera impresión de él cuando lo saludé, en esos cuatro meses vi la evolución de él, querer ponerse en forma y el sacrificio que tuvo que hacer”.



El timonel charrúa, que tiene contrato hasta diciembre, añadió que “no creo que una persona que ya ido por el mundo y que ha vivido en esto del fútbol, quiera hacer el sacrificio que hizo y sin que yo le prometiera nada, y al contrario, fui uno de los que dije ‘no vamos a contratar a Michael Ortega. Siguió entrenando y se puso en forma. Ahora que nosotros volvimos todos es uno de los que está mejor en la franja de morfología, eso me hace pensar que su mente está clara, que quiere jugar con el Deportivo Cali. Después lo que demostró en la cancha en algunos entrenamientos, porque no fueron muchos, con esto de que no se jugaba el partido y se suspendía y se suspendía, se fue integrando con nosotros y creo que nos puede dar cosas interesantes. Me falta la charla con él, que la tendremos próximamente”.



Acerca de la larga incapacidad de Jorge Arias y la salida del también defensor central Eduard Caicedo al Tolima, dijo que “lo hablaba con los futbolistas y con los directivos, las circunstancias hacen que cualquier oferta que haya por los jugadores y se contempla lo que ellos valen, nosotros no las podemos despreciar, aparte que es un progreso para que cada jugador que se va, ya se nos han ido en pleno campeonato. Cualquier jugador que tenga esa chance, como ocurrió con Palavecino y Deiber Caicedo, Dinenno, Rivera o Alex Castro antes”.



También refrendó lo que cada temporada argumentan los miembros del Comité Ejecutivo: “Deportivo Cali tiene una estructura en la cual necesita darle movimiento a este negocio de venta de futbolistas, crear otros desde la cantera porque o sino no puede subsistir, no tenemos mecenas, no lo tienen varios equipos, que tiene que hacer el Deportivo Cali, ganar, jugar bien, mostrar sus jugadores principalmente de cantera que se puedan transferir. Cualquier opción que haya, que al club le satisfaga y que al jugador también, no me voy a oponer. ¿Con quiénes vamos a jugar? Con los mejores, los que se pongan la camiseta del Deportivo Cali. En cuanto a cómo suplir lo de Eduard ahí vamos a tener mirar con la Secretaría Técnica, no me fui de vacaciones, me quedé aquí y hay un par de jugadores que podemos reincorporar porque son del Deportivo Cali”.



El club verdiblanco sigue en diálogos con el objetivo de asegurar el regreso del atacante Harold Preciado, pero deberá hacerlo a través del apoyo financiero de sus patrocinadores actuales u otros que lleguen. Al menos el jugador está dispuesto a colaborar para llegar a un acuerdo.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces