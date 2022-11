¿Y si te vas? Implacable crítica a Dávinson: 'de lo peor que he visto'

Se ha ido haciendo costumbre y eso termina afectando no solo la confianza sino incluso el autoestima: los críticos la toman siempre contra Dávinson Sánchez cada vez que hay un gol en contra y muy pocas veces reconocen si algo le sale bien.

El problema es que ahora se le señala incluso cuando Tottenham gana, como ocurrió el pasado fin de semana en el 4-3 contra Leeds, duelo en el que el colombiano estuvo poco más de 30 minutos y, aunque tuvo compromiso en uno de los tantos, después fue definitivo para asegurar los tres puntos. La segunda mitad de esta historia es lo que parece que nadie quiere ver.



Jamie O’Hara, por ejemplo, ha sido uno de los asiduos críticos del caucano, de quien ha dicho en Talk Sport que es uno de los peores que ha visto. ¿De dónde saca su versión? De un dato concluyente: en 12 partidos con él dentro del campo, los Spurs solo sacaron el arco en cero en dos ocasiones.



“La defensa es impactante. Conte ha tenido al Chelsea, ha tenido a la Juventus, ha tenido al Inter de Milán donde ha tenido buenas defensas y buenos centrales que saben cómo mantener la portería a cero, así que puedes jugar de esa manera, pero con el Tottenham no puedes jugar de esa manera. Tenemos a Dávinson Sanchez, Eric Dier, Ben Davies, [Clement] Lenglet, quien no creo que se dé cuenta de lo que se trata la Premier League. No podemos mantener la portería a cero”, empezó diciendo O'Hara.



Y entonces se despachó: “Davinson Sánchez lleva tres o cuatro temporadas en el club y no sé cómo sigue con la camiseta del Tottenham, es uno de los peores jugadores que he visto allí. Él no juega todas las semanas, si Cristian Romero está en forma, juega y es un muy buen jugador”.

😬 “This can’t continue. I don’t know how I can keep saying ‘back him’.”



😳 “The standards are falling off a cliff. I don’t know what the answer is.”



Jamie O’Hara isn’t happy with Tottenham & their recent form… pic.twitter.com/a6VBYCPQZZ — talkSPORT (@talkSPORT) November 9, 2022

Es verdad que, según el exdefensor de Tottenham (2005/2011) hay una responsabilidad en el cuarteto posterior: "cuando tienes jugadores atrás como Sánchez, Hugo Lloris nos ha estado fallando, Emerson Royal, que es uno de los peores laterales derechos que he visto en los Spurs, no puedes jugar de esa manera“, dijo.



Pero solo Dávinson Sánchez parece ser el saco de boxeo que se turnan muchos para golpear. La duda es hasta cuándo es tolerable la situación: ¿y si fuera el momento de un cambio de aires para el colombiano? Su convocatoria a la selección nacional parece un oasis, pero las eliminatorias para el Mundial de 2026 empezarán en pocos meses y reconstruir esta confianza que se pierde no es cualquier reto. Puede ser momento de tomar decisiones.