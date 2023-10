Un clásico de Duván Zapata: Torino confirmó fuerte lesión

El delantero colombiano Duván Zapata ha tenido una mala noticia tras parón de la fecha FIFA. Torino confirmó que no podrá contar con él para el próximo partido de Serie A.

Zapata volvió a tener una lesión, pero esta vez fue la primera jugando para Torino, pues hay que recordar que el ‘Toro’ tuvo una mala temporada 2022/23 con Atalanta, dejándolo por fuera de competencias durante varios partidos.



Pese a que con Torino tenía un buen rendimiento y continuidad, ahora queda la expectativa sobre cómo volverá Duván Zapata tras esta nueva recaída que lo pueden seguir marginando para futuras convocatorias a Selección Colombia.



“Duván Zapata ha presentado un traumatismo prolongado en el recto femoral izquierdo. El pronóstico será definitivo según la evolución clínica”, mencionó el Torino en su comunicado.



Duván Zapata ha riportato un trauma elongativo al retto femorale sinistro.



La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio. pic.twitter.com/iGqjBCEAKn — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 20, 2023



Por ahora, no se sabe con exactitud cuánto tiempo estará de baja, pero lo cierto es que se podría alejar de una posible convocatoria a la Selección Colombia para el mes de noviembre.



Por ahora, Torino no ha dado más detalles al respecto, pero lo seguro es que no estará para el duelo contra Inter de Milán que está programado para este sábado 21 de octubre.