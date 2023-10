Liverpool no reparó en gastos de Díaz y compañeros: ¿titular en derbi?

Luis Díaz volvió a casa. A Liverpool, donde lo esperan con entusiasmo, pensando en lo que este sábado será el derbi de Merseyside, el duelo contra Everton (6:30 a.m. hora colombiana).

El técnico Jürgen Klopp habló del colombiano pero también de Alexis Mac Allister (Argentina), Darwin Núñez (Uruguay) y Alisson (Brasil), los suramericanos que estuvieron en la fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 y que volvieron en vuelo charter para estar disponibles en el derbi.



"Tenemos que esperar cómo se sienten, tenemos que hablar con ellos. No tiene nada que ver con cómo era hace cuatro semanas, siempre es diferente. Esta vez intentamos organizar el viaje un poco mejor y esperamos que eso haya ayudado”, dijo el DT.



La razón de la urgencia era obvia: “No es un problema quién puede jugar dónde, es sólo que tenemos que asegurarnos de encontrar los jugadores adecuados que sean capaces de soportar la intensidad de ese juego, porque obviamente Everton entrenó [con] casi un equipo completo, obviamente no todos, pero ellos tenían a la mayoría de los jugadores juntos. Así que tenemos que asegurarnos de que realmente podemos mantener el nivel de intensidad que se necesita en un derbi”.



Así que esta vez se ocuparon de cada detalle entre todos los clubes británicos: “Reservamos vuelos, mejores vuelos, los reunimos a todos, los recogimos dondequiera que jugaran para que no tuvieran que tomar los vuelos comerciales de aquí para allá, lo cual obviamente es bastante agotador después de 100 minutos de fútbol. Generalmente somos bastante buenos en eso porque tuvimos suficientes oportunidades para practicarlo... Los chicos se subieron rápidamente al avión después del partido y pudieron volar directamente a Inglaterra. Eso hace una gran diferencia. Lo que podemos hacer, siempre lo intentamos hacer. La primera vez no funcionó porque es bastante caro, no puedes pagar todo esto solo por los aviones todo el tiempo, así que normalmente lo compartimos con otros clubes y esta vez funcionó bastante bien”, concluyó el DT.

​

​Díaz se mostró cálido, como siempre, con Klopp a su llegada y recuperado de una doble jornada con la Selección Colombia en la que no tuvo los mejores resultados. La revancha podría estar al alcance de la mano.