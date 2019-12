Ni James ni Falcao: jugadores colombianos más valorizados de Europa

No está el Real Madrid. Del Galatasaray se habla más del papelón en Champions League que de otra cosa. De Atlético, Napoli y otros clubes que suelen poner en el mercado a los hombres clave de la Selección Colombia poco se habla.

Hoy los nombres que se escuchan son Atalanta, Tottenham, Rangers, Zenit. probablemente no tienen el glamour de otros pero, sin duda, han hecho mejores negocios con los futbolistas colombianos.



Al revisar el top 5 de los jugadores con mejor valorización en el último año, por primera vez no aparecen James Rodríguez, del Madrid, ni Falcao, del Galatasaray. Da la casualidad que ambos han padecido en esta temporada de sendas lesiones que les han impedido destacarse, pero también lo es que llevan más de una temporada sufriendo por lo mismo y eso ha terminado afectando el valor de ambos en el mercado.



El caso de James, de 28 años, es claro: el ascenso que experimentó de Porto a Mónaco (45 millones de euros) en 2013 y del equipo del Principado a Real Madrid (75 millones) un año después, hasta llegar a 80 millones en 2015, lentamente fue cayendo tras sus prolongadas ausencias o suplencias y acabaron en 50 millones tras su paso por el Bayern Múnich en calidad de cedido. No se hizo uso de la opción preferencial de 42 millones de los alemanes y el precio simplemente se estancó... con gran perspectiva de seguir a la baja si no lograr hacerse un espacio en el once titular de Zidane.



Con Falcao la situación es distinta: alcanzó su más alto valor en 2013, al pasar por 60 millones de euros en 2013, y desde entonces su valía se desplomó: al llegar al Manchester United costaba 45 millones, con Chelsea cayó a 35, de regreso a Mónaco iba en 23 millones y al pasar, en el último mercado, al Galatasaray lo hizo a costo cero por estar a punto de terminar contrato. Influyen sus 33 años, por supuesto. Pero muy especialmente la cadena de problemas físicos que se acentuó con los años y que lo privó incluso de jugar el Mundial de 2014.



Hoy ya no se habla de James o Falcao, ni siquiera de David Ospina, otro de los referentes de Colombia. Los nuevos nombres son de jugadores de equipos sin tanto prestigio ni músculo financiero, pero que han sabido aprovechar el talento de los nacionales y potenciar su cotización a niveles admirables. Aquí repasamos el top 5 de los colombianos que todos quieren en Europa: