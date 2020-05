Sigue la polémica con Teófilo en Argentina: crítica a Marcelo Gallardo

A pesar que su presente deportivo esté en el Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez sigue siendo noticia y a la vez polémica en Argentina, el futbolista barranquillero habló sobre su relación con Marcelo Gallardo y Ramón Díaz, enviándole un dardo al 'muñeco' y elogiando al 'pelado'.

Teo, quien fue figura con el equipo millonario entre el 2013 y 2015 no se guardó nada, y se sinceró sobre su relación con los dos técnicos argentinos. En primer lugar, elogió a Ramón Díaz, técnico que estuvo al mando de River antes de la llegada de Gallarado, a quien le lanzó el primer dardo: "Es muy especial porque fue el que me pidió. Siempre me llama a donde va. Ramón es la experiencia de River por todo lo que ganó. Se vio en cómo agrupó bien el plantel en 2013 y 2014 para que pudiéramos ganar el Torneo Final... River no ha ganado el torneo local hasta ahora. Yo estoy entre los jugadores que han ganado todo. A algunos les falta ganar la liga", afirmó en entrevista con TyC Sports.

El segundo dardo a Gallardo fue relacionado con su forma de ser, pues el delantero colombiano aseguró que el 'muñeco' fue cambiando de actitud con el pasar de los títulos: “Cuando jugué con Rosario, fui a saludar al cocinero, al utilero y pasé a saludar a Gallardo. Pero ya está en otro nivel el hombre... Las personas cambian. Cada ser humano cambia para bien y hay que respetar. Él decidirá lo que quiere en la vida y como persona, pero lo único que no puede cambiar alguien es la humildad... No estoy diciendo nada de él”, precisó.

Al final, el colombiano con pasado en el fútbol europeo se refirió a la decisión que tomó en el 2015 de salir de River hacia el fútbol de Portugal: “Sentí que en ese momento tenía que tomar esa decisión y que era lo mejor para el club y para mí... No creo que vuelva, va a ser difícil porque Gallardo es un tipo muy estricto en su trabajo. Le gusta exigir mucho”.