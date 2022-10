Picante sabor a café: colombianos que estarán en finales de Liga MX

La Liga MX 2022 entra en su fase definitiva después de definirse las llaves de cuartos de final luego de disputarse las series de repechaje. En estas finales estarán a bordo 10 futbolistas colombianos que lucharán por el título del segundo semestre.



Con los equipos clasificados a los cuartos de final, Tigres, Toluca, Puebla y Cruz Azul lograron la clasificación junto a América, Santos, Pachuca y Monterrey, quienes quedaron emparejados en sorteo y jugarán en enfrentamientos de ida y vuelta.



Por un lado, Pachuca será el equipo que más colombianos tiene en esta fase definitiva, donde se destacan tres cafeteros como Óscar Murillo, Marino Hinestroza y Avilés Hurtado, quienes enfrentarán a Tigres UANL de Luis Quiñones.



Igualmente, Toluca estará con dos representantes como Andrés Mosquera y Brayan Angulo, que estarán rivalizando a Harold Preciado del Santos Laguna en los cuartos de final.



Finalmente, Monterrey con el jugador de Selección Colombia Stefan Medina, estará en duelo contra Cruz Azul y el delantero, Roger Martínez jugará con América de México, buscando las semifinales contra Puebla.



Los enfrentamientos de los cuartos de final de la Liga MX se disputará entre el 12 de octubre y 16 del mismo mes.



Cuartos de final Liga MX:



Puebla Vs. América

Cruz Azul Vs. Monterrey

Tigres Vs Pachuca

Toluca Vs. Santos