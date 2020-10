Llegó el fin de semana: jugadores de Selección que tendrán partidos

Carlos Queiroz confirmó la lista de 24 jugadores que harán parte de la Selección Colombia para los partidos de Eliminatoria frente a Venezuela y Chile, el 9 y 13 de octubre respectivamente.



Adicional a esto, este fin de semana los jugadores tendrán partidos y necesitan recuperar su ritmo para llegar con el mejor nivel a la Tricolor.



Arqueros



David Ospina

Juventus vs. Napoli

Domingo 1:45 p.m.



Camilo Vargas

Atlas vs Necaxa

Sábado 5:00 p.m.



Álvaro Montero

Pereira vs. Deportes Tolima

Sábado 6:05 p.m.



Aldair Quintana

Atlético Nacional vs Envigado

Sábado 8:10 p.m.



Defensas



Stefan Medina

Queretaro vs. Monterrey

Domingo 7:00 p.m.



Juan Guillermo Cuadrado

Juventus vs. Napoli

Domingo 1:45 p.m.



Yerry Mina

Everton vs. Brighton

Sábado 9:00 a.m.



Dávinson Sánchez

Tottenham vs. Manchester United

Domingo 10:30 a.m.



Jeison Murillo

Osasuna vs. Celta de Vigo

Domingo 5:00 a.m.



Jhon Lucumí

Waasland vs. Genk (BEL)

Sábado 9:15 a.m.



Frank Fabra – Boca Juniors

No juega aún en Superliga Argentina.



Johan Mojica

Atalanta vs. Cagliari

Domingo 5:30 a.m.



Mediocampistas



Matheus Uribe

Porto vs. Marítimo

Sábado 12:15 p.m.



Jorman Campuzano – Boca Juniors

Aún no se juega Superliga Argentina.



Wílmar Barrios

Spartak Moscú vs. Zenit (RUS)

Sábado 9:15 a.m.



Jéfferson Lerma – Bornemouth

Jugó este viernes contra Coverty City y marcó gol en el 1-3 a favor.



Yairo Moreno

León vs. Mazatlán

Viernes 9:15 p.m.



Steven Alzate

Everton vs. Brighton & Hove Albion

Sábado 9:00 a.m.



Delanteros



James Rodríguez

Everton vs. Brighton & Hove Albion

Sábado 9:00 a.m.



Alfredo Morelos

Rangers vs. Ross County

Domingo 9:00 a.m.



Radamel Falcao García

Kasimpasa vs. Galatasaray

Domingo 11:00 a.m.



Duván Zapata

Atalanta vs. Cagliari

Domingo 5:30 a.m.



Luis Fernando Muriel

Atalanta vs. Cagliari

Domingo 5:30 a.m.



Luis Díaz

Porto vs. Marítimo

Sábado 12:15 p.m.