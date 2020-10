Una delantera sin discusión: ¿o si? Así llegan atacantes de Colombia

Se conoció la convocatoria de la Selección Colombia y una de las pocas líneas sin mayores discusiones fue el ataque. ¿O no?

El técnico Carlos Queiroz se decidió por sus jugadores con más regularidad, por los que mejor están en Europa, por los que parecen fijos desde que asumió como seleccionador nacional.



Más allá del detalle, que dice mucho, de incluir a James Rodríguez como delantero y no como mediocampista, al ataque van los nombres usuales: Alfredo Morelos (Rangers), Radamel Falcao García (Galatasaray), Duván Zapata (Atalanta), Luis Fernando Muriel (Atalanta), Luis Díaz (Porto)



¿Cómo llegan los elegidos? La constante es que vienen sin mayor competencia por el inicio tardío de la temporada, obligado por la pandemia del coronavirus covid-19.



En ese punto son James y Morelos los más activos. El primero, recién llegado al Everton inglés, completa 4 partidos, 144 minutos y 1 gol. Pero más que eso, ha participado en al menos 15 jugadas de gol, cambiando de manera definitiva el ataque del club de Liverpool, que es uno de los punteros de la Premier League, con rendimiento perfecto. De la intrascendencia en Real Madrid al protagonismo en Everton, así, sin escalas. Felizmente.



Morelos, entre tanto, ya suma 10 partidos jugados y 5 goles anotados, una marca difícil de ignorar para su entrenador Steven Gerrard, más allá de su explosivo carácter.



La eterna discusión entre Falcao y Duván Zapata favorece, en este inicio de temporada, al capitán: 4 partidos jugados y 3 goles, frente a 2 juegos y ninguna anotación. Luis Muriel, otro de los habituales, llega con 2 partidos y 1 gol y el rótulo de uno de los mejores suplentes de Europa: en 2019/2020 le bastaron pocos minutos para romper la estadística.



Y entonces, la discusión: Luis Díaz. El jugador del Porto, una de las debilidades del técnico Queiroz, llega con 1 partido y 1 gol en la actual temporada.



Muchos se preguntan si no pudo ser una oportunidad para hombres como Rafael Santos Borré (River Plate), quien no compite en Superliga Argentina (aun no se reinicia) pero tiene 4 partidos de Copa Libertadores en el año, dos 'post-pandemia' y 2 goles, el último a Sao Paulo. Es un buen delantero, rendidor, sacrificado, un perfil distinto de atacante.



No es el único caso: Jhon Córdoba tiene 2 partidos en Alemania, apenas 73 minutos pues está recién llegado al Hertha, y tiene un gol en la cuenta. Es un finalizador tremendo, de lo más destacado del Colonia en la pasada temporada. Incluso hizo el esfuerzo de buscar un mejor club, una mejor vitrina. Ambos, sin embargo, siguen fuera de los planes del entrenador nacional.



¿Por qué? La lectura más obvia es que apuesta a quienes han probado con suficiencia su habilidad para interpretar su libreto; llama a quienes traen, en tiempos en los que el trabajo físico es casi nulo y no hay espacio para la táctica, una memoria competitiva suficientemente confiable; no improvisa, por más tentadora que sea la idea de innovar, porque a la eliminatoria al Mundial se va a sumar antes que a brillar. Es lo que le dice su experiencia, que no es poca. Es lo que cree que se necesita para los dos primeros juegos: baño de confianza antes que nuevos hallazgos ¿Está en lo cierto? Para juzgarlo habrá que esperar al 14 de octubre.