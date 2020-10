¿Es justo? Los ilustres 'borrados' de la convocatoria de Colombia

La Selección Colombia ya tiene a sus 24 elegidos para el inicio de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Unas veces por sus propias decisiones, otras por gusto del técnico Calos Queiroz, otras por algunas consideraciones deportivas (edad, competencia, etc), lo cierto es que cada vez que se hace una selección hay quienes tristemente quedan por fuera. ¿Justo o no? Cada uno tiene su versión.



El que más llama la atención es William Tesillo, quien fue habitual con Carlos Queiroz, jugando como lateral izquierdo, pero esta vez no aparece entre los llamados.



No fue tampoco esta vez para Jhon Córdoba del Colonia alemán ni tampoco para Luis Suárez, reciente fichaje de Granada de España. Tampoco Rafael Santos Borré logró un cupo en una línea de ataque que apuesta por los que han sido usuales.



Aunque Edwin Cardona estuvo deambulando en México antes de cumplir su sueño de regresar a Boca Juniors, esta vez tampoco entró en la consideración del DT. Y eso que Argentina, sin duda, es mejor vitrina. Cuando estuvo convocado el portugués no quedó satisfecho con su rendimiento. No apareció entre los 34 preseleccionados que se conocieron en febrero pasado y tampoco estuvo esta vez.



Otro que tampoco aparece es Juan Fernando Quintero, aunque él sí estaba en el listado preliminar. ¿Cambiar a River Plate por el fútbol de China tuvo que ver? Es una posibilidad. El habilidoso zurdo no ha logrado concretar su paso al fútbol asiático y se arriesga a no jugar hasta 2021. Sus propias decisiones podrían ser la razón principal de su ausencia.

​