Rueda celebra: brillante rendimiento de los colombianos en el exterior

A menos de dos semanas para el regreso de las Eliminatorias sudamericanas, los colombianos en el mundo buscan mantener un nivel apto que les permita ser convocados a la Selección Colombia.



La buena noticia para Reinaldo Rueda es que la mayor parte de los jugadores cafeteros está jugando, algunos destacan y otros tantos no paran de marcar goles. Algo que ilusiona pensando en las duras pruebas que se avecinan con Uruguay, Brasil y Ecuador.



Por lo anterior, en FUTBOLRED hacemos un balance de lo que dejó el fin de semana para los posibles convocados, lista que por cierto saldrá a la luz en los próximos días.

ARQUEROS



David Ospina: Fue titular y figura en la victoria del Nápoles por 2-0 contra Cagliari. Ha pasado a ser un indiscutido del onceno titular.

Camilo Vargas: Fue titular en la victoria 2-0 del Atlas mexicano contra León. Recibió una amarilla.



DEFENSAS



Carlos Cuesta: No fue convocado. Su equipo, el KRC Genk belga, ganó por 3-0 contra Seraing.

Daniel Muñoz: Fue titular en la victoria del KRC Genk belga por 3-0 contra Seraing. Recibió una amarilla.

Dávinson Sánchez: Fue titular en la derrota del Tottenham por 3-1 contra Arsenal.

Yerry Mina: Fue titular con Everton en la victoria 2-0 sobre Norwich.

William Tesillo: Fue titular en la derrota 2-0 del León mexicano contra Atlas.

Óscar Murillo: Fue titular en la victoria 1-0 del Pachuca mexicano contra Necaxa. Fue sustituido al minuto 53 por inconvenientes físicos.

Stefan Medina: Fue titular en la victoria 1-2 del Monterrey mexicano contra León.

Yairo Moreno: No fue convocado. Su equipo, el Pachuca mexicano, ganó por 1-0 contra Necaxa.



*Jhon Janer Lucumí: Fue titular en la victoria del KRC Genk belga por 3-0 contra Seraing.

* Johan Mojica: Fue titular en la derrota del Elche por 1-0 contra Real Sociedad.

* Frank Fabra: Fue titular en la victoria de Boca Juniors por 1-0 contra Colón.

* Santiago Arias: Su equipo Granada juega este lunes contra Celta de Vigo (2 p.m.).

*Jeison Murillo: Su equipo Celta de Vigo juega este lunes contra Granada (2 p.m.).

MEDIOCAMPISTAS



Gustavo Cuellar: Fue titular en el empate a dos del Al-Hilal saudí con Al-Shabab. Recibió una amarilla.

Juan Fernando Quintero: Se está entrenando con Independiente Medellín.

Juan Guillermo Cuadrado: Fue titular en la victoria 3-2 de Juventus contra Sampdora. Recibió una amarilla.

Wílmar Barrios: Fue titular en la victoria 2-1 del Zenit contra Krylia. En los últimos partidos ha estado jugando como zaguero central en línea de 3.

Matheus Uribe: Fue titular en la victoria 1-2 del Porto contra Gil Vicente.



*Éder Álvarez Balanta: Fue titular en el empate a uno del Brujas belga contra Leuven.

*Edwin Cardona: Fue titular en la victoria 1-0 de Boca Juniors contra Colón.

*Jorman Campuzano: No fue convocado. Su equipo, Boca Juniors, derrotó 1-0 a Colón. La idea del club fue cuidarlo para el duelo del próximo domingo contra River Plate

*Jefferson Lerma: Fue titular en la victoria 2-1 del Bournemouth inglés contra Luton.

*Jaminton Campaz: Fue suplente en la derrota 4-3 del Gremio contra Athletico Paranaense.

*Yimmi Chará: Fue titular en la victoria 6-1 del Portland Tumbers de la MLS contra Real Salt Lake. Anotó el tercer gol de su equipo.

*Jorge Carrascal: Fue titular en la victoria 1-3 de River Plate contra Central Córdoba. Anotó el primer gol de su equipo.

*James Rodríguez: Su equipo, Al-Rayyan de Catar, juega este lunes contra Al-Khor (11:45 a.m.). Pero se supo que no será convocado por decisión técnica.

*Sebastián Pérez: Su equipo, Boavista, juega este lunes contra Estoril (3:15 p.m.).

*Steven Alzate: Su equipo, Brighton, juega este lunes contra Crystal Palace (2 p.m.).



DELANTEROS



Falcao García: Fue titular en la victoria 3-1 del Rayo Vallecano contra Cádiz. Anotó el segundo gol de su equipo y suma tres en tres partidos jugados.

Luis Díaz: Fue titular en la victoria 1-2 del Porto contra Gil Vicente.

Luis Fernando Muriel: No fue convocado. Su equipo, Atalanta, empató a dos goles con Inter de Milán.

Luis Sinisterra: Fue titular en la victoria 5-3 del Feyenoord neerlandés contra NEC. Anotó el segundo gol de su equipo.

Miguel Ángel Borja: Fue titular en la derrota 4-3 del Gremio contra Athletico Paranaense.

Rafael Santos Borré: Fue titular en el empate 1-1 del Eintracht Frankfurt contra Colonia. Marcó el único tanto de su equipo.

Róger Martínez: Fue titular en el empate a cero del América de México contra las Chivas.



*Alfredo Morelos: Fue titular en la victoria 0-1 del Rangers escoces contra Dundee.

​*Duván Zapata: Fue titular en el empate a dos del Atalanta contra Inter de Milán.

*Jhon Córdoba: Fue titular en la victoria 3-0 del Krasnodar ruso contra Sochi.

*Duván Vergara: Ingresó al minuto 81 en la victoria 1-2 del Monterrey mexicano contra Santos Laguna. Anotó el gol de la victoria de su equipo.

* Luis Suárez y Carlos Bacca: Su equipo, Granada, juega este lunes contra Celta de Vigo (2 p.m.).