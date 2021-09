Ronaldo manda hasta en la comida: no cayó bien en el Manchester United

El nivel de Cristiano en los últimos 10 años es de un jugador de clase mundial, marcando época y siendo uno de los más letales de cara al arco. La preparación del portugués va más allá de los extenuantes entrenamientos, pues todo lo que rodea su estado físico, forma y aspecto mental, le ayudan para dominar y ser considerado uno de los mejores futbolistas de toda la historia.



La misma dieta del atacante es estricta, evitando todo tipo de grasas que perjudiquen su buen nivel, además de dejar a un lado las bebidas azucaradas, como lo mostró en la Eurocopa y el alcohol. La exigencia de alto nivel necesita mucha energía, por lo que llega a comer hasta seis veces al día. En su retorno al United no ha sido la excepción, llegó de gran manera. Tuvo un pedido especial a los cocineros del club.



De acuerdo a información del diario británico The Sun, envió una lista de comidas a los cocineros del Manchester United, para que los tuvieran en cuenta y que estuvieran acorde a su alimentación. Todo iba bien cuando a la mesa llegó el bacalhau, plato típico de Portugal.



Pero, cuando introdujeron el pulpo en el recetario, no gustó en el plantel del United “él ama el pulpo, pero la mayoría de los muchachos no comerán eso, incluso si claramente funciona para Ronny. A Cristiano le gustan mucho sus proteínas, cosas como lonchas de jamón, huevos y aguacates y los chefs están tratando de ayudarlo con un poco de sabor a casa”.



No es la primera vez que ocurre algo similar. Ronaldo no tomó postres, comida tradicional para los jugadores del club luego de la comida. Su plato estaba lleno de alimentos sanos. Dato que sorprendió hasta al mismo Solskjaer. Uno de los motivos por los que Ronaldo continúa en el olimpo del fútbol mundial, con 36 años.