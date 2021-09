Boca tendrá un colombiano fijo para el ‘Superclásico’ frente a River

Este domingo culminó la jornada dominical de la Liga Argentina 2021 con la victoria 1-0 de Boca Juniors sobre Colón. Nicolás Orsini (66') le dio la victoria al cuadro xeneize y con ello es parcialmente sexto de la tabla.

Conseguidos los tres puntos, ahora toda la atención en el mundo Boca está centrada en el ‘Superclásico’ del próximo domingo frente a River Plate, duelo a disputarse en el Monumental.



Vale recordar que será el tercer enfrentamiento de ambos clubes en este 2021. Hasta el momento van tres empates: 1-1 en el primer semestre de la Liga, 1-1 nuevamente pero esta vez en fases finales de aquel certamen y 0-0 en octavos de Copa Argentina. Los dos últimos duelos se decidieron en los penaltis y Boca se impuso.



Precisamente en estos duelos la participación colombiana estuvo garantizada. Algo que por estos días estaba en duda.



Dejando de lado la situación de Jorge Carrascal en River (no se sabe si Gallardo lo alineará desde el arranque), los cafeteros xeneizes atraviesan un momento bastante incómodo.



Sebastián Villa está apartado por su recientes enfrentamientos con los directivos, Edwin Cardona no termina de convencer al entrenador Sebastián Battaglia y Frank Fabra es cada vez más criticado por su bajo rendimiento.



Ahora bien, Jorman Campuzano parece sacar la casta. El ex-Nacional fue titular en los últimos cuatro encuentros de Boca, pero este domingo no jugó por una razón especial.



Previo al cruce con Colón, el periodista Diego Monroig aseguró en ESPN que Campuzano no sería tenido en cuenta porque acumula cuatro amarillas en el torneo y en caso de recibir una quinta sería suspendido. Para evitar esto, Battaglia habría decidido, lo cual terminó siendo verdad, dejarlo fuera para tenerlo al 100% en el ‘Superclásico’.



El volante de 25 años efectivamente no fue utilizado en la victoria 1-0 y se espera entonces que sea titular fijo el próximo domingo en el Monumental. Presencia prácticamente asegurada.