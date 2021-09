Ataque certero, defensa paupérrima: análisis de la derrota embajadora

Amargo domingo para Millonarios en la Liga BetPlay 2021-II. El azul capitalino cayó 4-3 con Jaguares en Montería y dejó una imagen preocupante: aunque ataca muy bien, la defensa es bastante floja. Justamente el cuadro felino cobró varios errores defensivos de la zaga azul y con ello se quedó con los tres puntos disputados en Jaraguay.



Por lo anterior, en FUTBOLRED analizamos los puntos más flojos del equipo de Alberto Gamero en su más reciente presentación:

Groseros errores defensivos: El conjunto albiazul sufre desconcentraciones en partidos que le han costado caro. Esta vez, un error al agrandar significó la primera anotación de Jaguares, un fallo en la marca de Perlaza generó el segundo, la falta de presión en la mitad llevó al tercero y la no comunicación de los dos Vargas y Llinás concretó el cuarto.



Mal planteo de Gamero: Para la segunda parte, el DT sustituyó a Perlaza (lateral izquierdo) y en lugar de poner a Banguero, natural en la posición, optó por improvisar a Vega por ese sector. Algo nunca antes visto. Por si fuera poco retrocedió a Mackalister (en algunos partidos le ha salido) y con ello desbarajustó a su equipo: perdió en marca (quedó Giraldo completamente solo) y generación (Mojica no tuvo socio).



Mal presente de los arqueros: Las últimas presentaciones del canterano Moreno generaron dudas y por ello regresó a la titularidad Vargas. Aunque tuvo un par de buenas atajados, el pereirano falló terriblemente en lo que significó el cuarto gol y pudo hacer más en el tercero. Los hinchas empiezan a mirar al juvenil Romero o al recién fichado Ruíz. Hay cuatro opciones para el puesto.



Jaguares, el ‘coco’ azul: Millonarios concretó su tercera derrota consecutiva frente al cuadro de Montería (dos en el Jaraguay, una en El Campín) y en esos duelos recibió 10 goles. La última vez que tuvo una alegría fue en 2019, 9 de febrero oficiando como visitante y 3 de agosto siendo local.



Bastantes goles en contra: En sus últimos dos cotejos fuera de Bogotá, el azul recibió seis goles (3 de Bucaramanga, 3 de Jaguares). Esto lo ha llevado a ser la segunda vaya más vencida de los ocho primeros con 14 goles en contra (lo supera Jaguares con 15).



Imposibilidad de mantener su portería en ceros: De los 15 partidos que ha jugado en este segundo semestre (incluyendo Liga, Copa y Florida Cup), en tan solo tres mantuvo su valla invicta (Once Caldas, Medellín, Patriotas).