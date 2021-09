Sufrido: Jaguares derrotó a Millonarios con la ‘táctica ex-Santa Fe’

En la jornada 11 de la Liga BetPlay 2021-II, Millonarios, de gran presente deportivo, visitó en el Jaraguay de Montería a Jaguares. Duelo que en el último tiempo le ha costado a los capitalinos.

El duelo inició bastante parejo. Los dueños de casa intentaban imponer condiciones, pero la visita no se metía atrás, a pesar de la alta temperatura, y buscó proponer a partir del juego por las bandas.



A los 12 minutos, Jaguares puso en evidencia la fragilidad defensiva del rival y por poco abre la cuenta con un cabezazo de Pablo Rojas que Christian Vargas controló en dos tiempos.



Con el pasar del tiempo, las intenciones ofensivas de ambas escuadras decayeron y la lucha en la mitad primó. Roces, faltas, disputa, pelea física...



Cerca a la media hora de partido, el azul abrió la cuenta (27'). Brillante pase filtrado de Juan Pablo Vargas desde el fondo y Emerson Rodríguez quedó completamente solo para definir a placer ante Pablo Mina. El línea marcó de inmediato fuera de juego por un supuesto contacto de Mackalister Silva, previo a que el canterano recibiera. Desde el VAR revisaron, tardaron varios minutos y terminaron convalidando el gol.



Los capitalinos parecían tener el control del partido, pero las desconcentraciones defensivas fueron aprovechadas por el local. Avisó al inicio del partido, concretó en el cierre.



La defensa embajadora salió mal tras un tiro de esquina y Yulián Anchico, ex-Santa Fe, aprovechó (38'). Controló en total soledad, con un enganche dejó regado al golero Vargas y con pierna izquierda puso la igualdad en el Jaraguay.



Y previo a que se acabara la primera parte, la remontada llegó. Wilder Guisao le ganó el 1vs1 con muchísima facilidad a Elvis Perlaza por sector derecho, ganó la línea de fonfo y mandó un pase atrás que Sebastián Salazar, otro excardenal, capitalizó.

La segunda parte inició con varios cambios de Millos. Alberto Gamero mandó al terreno a Harrison Mojica (en lugar de Perlaza, amonestado) para ocupar la posición de creativo, Mackalister retrocedió a la primera línea de volantes y Stiven Vega quedó como lateral izquierdo.



Ahora bien, de solución no tuvo nada. Al minuto 58, y sin mayor presencia en la mitad por la baja de Vega, los dueños de casa hilaron una gran jugada colectiva que terminó con un remate potente de Eduardo Sosa que se ajustó al palo izquierdo de Vargas. La reacción albiazul llegó de inmediato. Uribe pivoteó de gran manera al borde del área y le salió una asistencia brillante para Mojica que entró de atrás y fusiló a Mina. 3-2, y emoción total.



Pero nuevamente los errores defensivos crucificaron el actuar de Alberto Gamero y los suyos (73'). Saque larguísimo de Mina que parecía llegar al arco embajador, razón por la que los zagueros centrales de Millonarios esperaron la salida del arquero Vargas, pero el balón hizo un extraño tras rebotar en el césped y Maicol Balanta, tercer ex-Santa Fe, de cabeza no perdonó la indecisión de sus rivales.



En adelante, los papeles quedaron claros: el perdedor fue con toda para buscar aunque sea el descuento, el ganador aguantó y esperó para contragolpear.



Y el talento individual no faltó, de ambas partes claro. Ruíz inventó una maravillosa jugada por derecha. Tiró un sombrero para eludir a u rival, con una gameta eludió al segundo y casi sin angulo definió al primer palo, pero entre Mina y el palo salvaron a Jaguares. Después, Sosa, en una contra, se hizo la jugada de su vida. Le ganó en velocidad a Llinás por izquierda, eludió a Cargas y después volvió a gambetear al zaguero bogotano. Hizo lo más difícil, pero al definir la mandó lejísimos del arco.



A cinco minutos del final (85'), renació la esperanza de Millos. Daniel Giraldo filtró un pase espectacular para Felipe Román que controló dentro del área y con un toque sutil descontó. 3-4 y final imperdible.



Para completar, al minuto 90, desde el VAR llamaron al árbitro Roldán por un golpe durísimo de Rojas sobre el joven Ruíz. Antes de revisarla fue amonestación para el capitán de Jaguares, pero todo terminó en roja directa.



La visita intentó por todos los medios, a punta de amor propio, pero el marcador no se movió. Sufrida victoria de Jaguares con goles de tres ex-Santa Fe para regresar al grupo de los ocho con 17 unidades. Millonarios se mantiene en la segunda casilla con 22 puntos.