Lo que le faltaba a Villa: el jefe le habría dado la espalda en Boca

Sebastián Villa fue expulsado a los 56 minutos en la derrota 2-1 contra Talleres y desde entonces, en vez de aliados, ha ido sumando decepciones.

a el exjugador Hugo Perotti le había soltado la mano al decir: "Cuando venís de afuera, no fuiste nadie y Boca te abrió la puerta, te albergó, te cuidó y pagás de esa manera, me parece muy injusto".



Pero ahora estaría a punto de perder un apoyo, clave, nada menos que del técnico Hugo Ibarra, uno de los que lo ha respaldado en sus lío deportivos y extra deportivos: “Hugo Ibarra ya había dado algunos indicios esta semana cuando en una de las primeras prácticas de fútbol no incluyó en el equipo titular a Sebastián Villa, Darío Benedetto y Frank Fabra”, dijo el iario Olé.



Además, Ibarra ha dejado también fuera a Frank Fabra, otro criticado en la campaña, en la que Boca lleva dos victorias, una derrota y un empate.



Villa no solo no ha hecho gol sino que una sola vez dio una asistencia, un rendimiento que, más allá de cualquier discusión, no lo deja bien parado.