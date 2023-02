Imperdible agenda de colombianos: grandes retos el fin de semana

Se avecina un nuevo fin de semana cargado de buen fútbol y con nutrida presencia de colombianos. FUTBOLRED lo programa con la agenda para sábado 25, domingo 26 y lunes 27 de febrero de 2023.

Sábado, 25 de febrero



6:30 am | FC Volga vs Zenit (Wilmar Barrios/Mateo Cassierra)

Copa de Rusia



7:00 am | Núremberg (Gustavo Puerta) vs Sandhausen

Bundesliga 2



9:30 am | RB Leipzig vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Bundesliga



10:00 am | Aston Villa (Jhon Durán) vs Everton (Yerry Mina)

Premier League



10:00 am | Leeds (Luis Sinisterra) vs Southampton

Premier League



10:00 am | Bristol City vs Hull City (Óscar Estupiñán)

EFL Championship



10:15 am | Cádiz vs Rayo Vallecano (Falcao García)

LaLiga



11:00 am | Giresunspor (Jorman Campuzano/Alexis Pérez) vs Kayserispor

Superliga de Turquía



12:15 pm | Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz) vs Oostende

Liga de Bélgica



12:30 pm | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Manchester City

Premier League



12:30 pm | Schalke 04 (Éder Álvarez Balanta) vs Stuttgart (Juan José Perea)

Bundesliga



1:30 pm | Olympiacos (James Rodríguez) vs Panathinaikos

Liga de Grecia



2:00 pm | Fluminense (Jhon Arias) vs Portuguesa

Carioca Serie A



3:00 pm | San Lorenzo (Carlos Sánchez/Rafael Pérez) vs Unión

Liga Argentina



7:30 pm | Vélez vs Boca Juniors (Frank Fabra/Sebastián Villa)

Liga Argentina



7:30 pm | Philadelphia vs Columbus Crew (Juan Camilo Hernández)

MLS



10:30 pm | Portland Timbers (Moreno/Mosquera/D. Chará/Y. Chará) vs Sporting KC

MLS





Domingo, 26 de febrero



6:30 am | Bolonia (Jhon Lucumí) vs Inter

Serie A



8:30 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Chelsea

Premier League



10:00 am | Rangers (Alfredo Morelos) vs Celtic

Copa de la Liga de Escocia



12:00 pm | Udinese vs Spezia (Kevin Agudelo)

Serie A



1:00 pm | Toluca (Mosquera/Angulo) vs San Luis

Liga MX



2:00 pm | Santos (Daniel Ruiz/Stiven Mendoza) vs Corinthians (Víctor Cantillo)

Campeonato Paulista



2:45 pm | AC Milan vs Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata)

Serie A



5:15 pm | River Plate (Miguel Borja) vs Arsenal (Flabián Londoño)

Liga Argentina



5:15 pm | Platense vs Talleres (Diego Valoyes)

Liga Argentina



8:05 pm | Santos Laguna (Harold Preciado/Emerson Rodríguez) vs Puebla

Liga MX



10:05 pm | Atlas (Camilo Vargas/Julián Quiñones) vs América (Roger Martínez)

Liga MX



10:05 pm | Tijuana vs Pachuca (Murillo/Hinestroza/Hurtado)

Liga MX





Lunes, 27 de febrero



12:30 pm | Hellas Verona (Juan David Cabal) vs Fiorentina

Serie A



2:45 pm | Lazio vs Sampdoria (Jeison Murillo)

Serie A



3:00 pm | Villarreal (Johan Mojica) vs Getafe

LaLiga