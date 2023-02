Sin piedad contra Villa: 'No fuiste nadie y Boca te abrió puertas'

Desde hace algunos años, el nombre de Sebastián Villa ha estado en el ojo del huracán en Boca Juniors y no solo en el club Xeneize, sino también en toda la Argentina. El extremo colombiano ha tenido actitudes que poco o nada han gustado, empezando por un caso de presunto abuso sexual que pasó como si nada porque tuvo la oportunidad de volver a jugar, y como si fuera poco, las audiencias sobre el caso siempre se han aplazado.



Sebastián Villa también tuvo semanas en las que mencionó su ilusión de irse de Boca Juniors y estuvo esperando ofertas de afuera de Argentina a la espera de irse. Mientras tanto, también se fue del club por temas personales de vuelta a Colombia, pero sin pedir permiso alguno al equipo, una decisión que como raro, también pasó como si nada.

Es como si pudiera hacer cualquier cosa y no recibe ninguna sanción por parte de Boca Juniors ni por nadie. Su talento es notorio en las bandas y Boca le ha sacado provecho, pero sus actitudes tanto afuera como dentro de la cancha no son para nada buenos. Contra Talleres de Córdoba recibió una tarjeta roja que fue calificada como tonta en Argentina que le costó al equipo Xeneize una ausencia importante en el segundo tiempo en una derrota.



La semana después, Boca Juniors recompuso su andar en la liga Argentina y superó en condición de local a Platense. Dicha victoria sin la presencia de Sebastián Villa creó una discusión sobre el impacto que le da a Hugo Ibarra y al plantel tener a Sebastián jugando o no tenerlo en cancha, y muchos apuntaron que juegan mejor sin el colombiano, quedando en evidencia por ese 3-1 del fin de semana pasado.

Hugo Perotti disputó 149 partidos con la casaca de Boca Juniors y apuntó fuertemente contra Sebastián Villa en entrevista con Radio del Plata. No tuvo piedad recordando las veces que el extremo quiso abandonar el equipo en repetidas ocasiones y su actitud actual con el plantel, tanto así que pidió su salida, "no puedo ser objetivo porque cuando vos te querés ir del club no me importa más lo que pueda rendir dentro del campo de juego. Y si encima no rendís, más todavía quiero que salgas. La camiseta de Boca merece respeto, orgullo, dignidad, amor propio y sacar la cara como han hecho los chicos en los momentos más feos de los equipos de Boca en su historia. Cuando venís de afuera, no fuiste nadie y Boca te abrió la puerta, te albergó, te cuidó y pagás de esa manera, me parece muy injusto”.



Pero no solo habló contundentemente sobre la actitud del extremo colombiano, sino que tampoco aprobó su talento en la cancha, pues aseveró que no es de su confianza, “no soy partidario de ser dependiente de Villa porque no me inspira la confianza del definidor de partidos, la prueba está en que Langoni tiene más goles en 10 partidos. No es tan determinante como pareciera que es. Yo prescindiría de Villa, sí podría ser una alternativa”.