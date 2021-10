'Mea culpa' de Villa: 'tuve un mal momento, tomé una decisión errada'

Sebastián Villa puso la cara finalmente. Ante la prensa mostró su versión más humilde y ofreció excusas una y otra vez, en busca de una nueva oportunidad en Boca Juniors.

"Quiero aprovechar este momento para pedirle disculpas a toda la hinchada, a mis compañeros, a la dirigencia, a todas las personas que me han apoyado y han creído en mí. Tuve un mal momento, tomé una decisión errada", empezó diciendo el jugador, envuelto en una polémica tras decidir un viaje de más de un mes a Colombia sin autorización del club.



"Cualquier persona puede equivocarse, pero hoy tengo la mentalidad fuerte. Lo que sucedió con mi madre me llevó a tomar esa decisión, puede ser que no haya sido correcta, pero estoy aquí poniendo el pecho desde que llegué, estoy aquí para apoyar desde donde me toque y pasar este mal momento", añadió Villa.



Villa busca una oportunidad con Sebastián Battaglia, ahora que está de regreso a los entrenamientos con el equipo suplente.



"He hablado con mis compañeros, les pedí disculpas, al igual que a la dirigencia. Uno con ganas de crecer puede tomar decisiones que en el momento no son. Espero que me entiendan, vi una oportunidad, sigo teniendo el sueño de jugar en Europa y voy a trabajar día a día para salir de la mejor manera cuando me toque hacerlo y dar una mejor imagen", agregó el colombiano, dijo, dejando claro que no renuncia después de frustrarse la salida a Brujas de Bélgica.