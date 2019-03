Villa no quiere dar ventajas en Boca: de Asia a jugar este viernes

A Sebastián Villa poco le importa haber hecho un viaje largo y desgastante después de la fecha Fifa para sumarse a Boca Juniors. El extremo estuvo en los dos partidos de la Selección Colombia en el estreno de Carlos Queiroz, pero no quiere dar ventajas en su equipo, pues se ha ido ganando un espacio y no quiere soltar su puesto en la titular.



El técnico Gustavo Alfaro venía usando a Villa, dándole confianza, ya que el argentino Cristian Pavón estaba lesionado. Y el cafetero venía respondiendo con buenas actuaciones e incluso con gol. Sin embargo, Pavón ya se recuperó y ahora comienza una batalla deportiva en la lucha por un cupo en el once xeneize.



Y aunque el entrenador Alfaro está pensando en darle descanso al colombiano, que viene de una gira por Japón y Corea del Sur, Villa dejó claro que está listo para enfrentar a Banfield este viernes.



“Esta tarde (de jueves) tengo que ir a entrenar. Yo ya tengo puesta la cabeza en Boca y sólo quiero hacer las cosas bien. Físicamente estoy muy bien, muy tranquilo”, aseguró Villa en el aeropuerto de Buenos Aires.



El antioqueño se siente confiado de que seguirá como titular, pues “estoy haciendo las cosas bien y el cuerpo técnico me coloca en el puesto en el que tengo que estar”.



Villa sabe que la lucha por un puesto es dura, pues Pavón es un gran jugador, mundialista con Argentina, y una de las promesas de Boca para irse al exterior en una millonaria venta. “Nosotros tenemos una competencia sana. Él tiene sus cualidades, yo las mías. Estoy en un momento muy lindo de mi carrera y tengo que aprovecharlo”, apuntó.