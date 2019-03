¿Roa con oferta de Boca? Desde Huracán respondieron con vehemencia

En los últimos días, los rumores de una supuesta oferta por Andrés desde Boca Juniors empezó a generar malestar en Huracán, pues recientemente se llevaron a su técnico, Gustavo Alfaro, y a su arquero, Marcos Díaz, quien actualmente es el suplente del xeneize.

Ante las especulaciones, uno de los que se presentó su molestia fue el tesorero del club, Daniel Brunet. En diálogo con El Mundo FC, el argentino señaló que "Boca no presentó nada por Andrés Roa. No tenemos nada oficial ni extraoficial. Contra Boca es imposible competir, no tienen miramientos cuando van por alguien, nos le importa si un jugador trabaja o no, si tienen que romper contratos o no. A veces parece que la plata todo lo puede".

Roa está a préstamo en Huracán desde Cali y aunque los dirigente del cuadro azucarero aceptaron que sí recibieron una primera intención por parte del globo, a sus oficinas no ha llegado ninguna oferta desde Boca Juniors.

Esta situación también la recalcó el tesorero del globo, quien expresó que "Huracán lo tiene hasta junio y tiene prioridad en el uso de la opción" y añadió que no "está estipulada ninguna forma de pago".

El gusto de Gustavo Alfaro por el jugador (fue él quien lo llevó al globo) haría que en Boca Juniors pongan todo su empeño para contar con él en caso de que se decidan por su adquisición.