¿Negociando a Sebastián Villa? Agente del jugador subió foto en Brujas

Norman Capuozzo, CEO de Go Pro Sport Management, encargado de representar a Sebastián Villa, entre otros talentos colombianos, publicó recientemente una fotografía en el Club Brujas, de Bélgica. ¿Coincidencia o llegó a negociar al extremo de Boca Juniors?

Aunque en la publicación, Capuozzo destacó la actualidad de Éder Álvarez Balanta, quien aparece en un poster gigantezco en la fachada del club presentando la camiseta 2021/22, todo parece indicar que la visita tiene otra razón de peso.



En los últimos días llegó a Boca Juniors una oferta por Sebastián Villa, que fue mejorada económicamente tras el no de la institución. Esta ha sido la razón del divorcio entre el xeineze y el jugador antioqueño, quien no se presentó a entrenamientos este viernes. Su agente estaría tras el millonario negocio, que rondaría los 8 millones de euros.



"Qué alegría regresar y visitar las instalaciones de este gran club Brugge y ver cómo te has consolidado como un jugador clave en un equipo tan importante con el que has podido seguir sumando títulos a tu hoja de vida profesional. Nos llena de orgullo haber aportado como intermediarios en este gran paso de tu carrera profesional y que tu profesionalismo y rendimiento sigan fortaleciendo la confianza que el club Brugge deposita en nosotros para seguir abriendo puertas a otros grandes talentos que vendrán a brillar y multiplicar los valores de esta casa de campeones, así como tú lo haces", indicó el venezolano.



Cabe recordar que su empresa maneja a varios colombianos entre ellos Juan Fernando Quintero, José Izquierdo, Jorge Carrascal y Matheus Uribe, por mencionar algunos.