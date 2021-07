Marco Pérez tendría una oferta en Brasil: ¿y la opción en el FPC?

El futuro inmediato del atacante chocoano Marco Pérez sigue sin definirse. Se habló de Independiente Santa Fe como posible opción en el fútbol colombiano, pero también surgió una oferta en Brasil, la cual estaría analizando tras rescindir su vínculo contractual con Deportivo Cali. De aceptar en Esporte Clube Juventude, tendría como compañero a otro colombiano, Edwin Mosquera cedido por el Medellín.

Marco ya arregló su salida del Cali y quedó como jugador libre, atento de ofertas. "Su futuro aún no está definido, hay dos opciones. El jugador no hace parte ya de la nomina de los verdes", indicó Carlos 'Petiso' Arango en la noche del jueves. La noticia fue confirmada por el elenco azucarero en la mañana del viernes. Pérez no va más.



🤝 La Asociación Deportivo Cali llegó a un acuerdo con Marco Pérez, para la finalización de su vínculo con nuestra institución.



Éxitos para él en sus futuros proyectos. pic.twitter.com/9STrvKeCpu — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) July 30, 2021

El periodista Gustavo López informó que el equipo interesado en el Brasileirao es EC Juventude. En Brasil también se refieren a esa opción para el colombiano.



Hace unos días, el nombre de Marco Pérez se vinculó a Santa Fe. Caracol Radio dijo en su momento que el jugador se encontraba arreglando la documentación para convertirse en el nuevo delantero del conjunto cardenal. Cabe recordar que recientemente el 'León' fichó al panameño Ronaldo Dinolis, quien ya debutó frente al Bucaramanga.



Ahora, con cabeza fría, el atacante que ha jugado en Argentina, Chile y Arabia Saudita, tendrá que analizar las ofertas para 2021-II. ¿Se quedará en el FPC o sumará otra experiencia en el exterior?