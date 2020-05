Edwin Cardona responde al supuesto truque por Sebastián Villa

Edwin Cardona es uno de los jugadores sobre los que se crean rumores constantemente, mucho más desde que los directivos de Boca Juniors han manifestado su gusto por el jugador antioqueño, que ya tuvo un paso fructífero por ese club.



“Estoy halagado por las palabras del ‘Patrón’, pero la verdad estoy contento acá (xolos de Tijuana), es un gran club y estoy muy agradecido. Estoy feliz de que quieran contar con el servicio de uno y claro que tengo el sinsabor de no haber jugado la final de Libertadores, pero no depende de mí y primero está el contrato con este club. Si llega una oferta la analizarán los dirigentes del club y el representante porque no cierro las puertas nunca, así como lo hice en algún momento sobre Nacional, aunque no llegamos a ningún acuerdo”, dijo sin evasivas en diálogo con el VBar de Caracol Radio.

A Cardona también le preguntaron por un concepto del entrenador Miguel Ángel Russo, con quien no ha trabajado hasta el momento.



“El trabajo del profe habla por sí solo y se notó con lo que hizo desde que llegó a Boca este año: fue campeón ganándole al mejor River de la historia. Toda su carrera ha sido importante y no sé a qué jugador no le gustaría ser dirigido por un técnico así, que llevó a Boca a la grandeza otra vez”, explicó.

La última posibilidad con la especularon fue un supuesto trueque entre Boca Juniors y Xolos, enviando a Sebastián Villa a México y llevando a Cardona al equipo xeneize.



“No hay nada, la verdad creo que es totalmente falso. Es más un rumor de redes porque la verdad es que nadie del equipo en el que estoy acá me ha dicho de un interés, ni de Boca. Solo se sabe lo que dijo el ‘Patrón’ públicamente. Yo soy trasparente y si supiera lo diría. No sé cómo esté manejando Sebastián sus cosas, pero yo no sé nada. El trueque parece difícil por el mercado de Sebas, por cómo terminó la temporada y por cómo le está yendo. La cláusula de él está muy alta y la mía es diferente acá”, contó.



Cardona contó cómo es su situación contractual con el equipo mexicano: “Yo debo presentarme el 8 de junio y firmé por un año, con posibilidad de extenderlo por 4 años más. Hace 10 o 12 firmé el nuevo contrato, es difícil la verdad”.