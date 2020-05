‘Tuvimos un trabajo fuerte con el psicólogo de Millonarios’: L. Ospina

El 2020 de Luciano Ospina ha sido una completa montaña rusa de emociones. Comenzó la ilusión con un nuevo proyecto en Millonarios pero una grave lesión y la pandemia del covid-19 lo golpearon fuertemente.

Luego de haber sufrido una lesión parcial del ligamento cruzado anterior a comienzos de marzo, el defensor central pudo operarse mes y medio después de lo ocurrido (19 de mayo). Por tal motivo, en diálogo con Caracol Radio, habló sobre lo difícil que fue soportar dicha incertidumbre y lo que vendrá para él a futuro.

“Tuvimos un trabajo fuerte con el psicólogo de Millonarios, él me ha hablado y me han dado muchos ejercicios porque se había juntado todo: la cuarentena, el covid-19, que no me operaban, la gente encima preguntando y estaba un poco angustiado”, afirmó. Eso sí, recalcó que salió adelante “con la ayuda de mi esposa y mi hijo porque he tenido la paciencia necesaria para asumir esto”.

​Justamente aclaró ser consciente de su proceso de recuperación, el cual tardará siete meses apróximadamente, debido a que “los tiempos de estas lesiones son fundamentales, no hay que adelantarse a nada” y aclaró que el entrenador Alberto Gamero “está muy pendiente de mí”.



Por último manifestó su deseo de continuar en Millonarios, teniendo en cuenta que su contrato culmina en diciembre de este año, y en este orden de ideas tratar de estar al 100% cuando le llegue la hora de regresar al campo.