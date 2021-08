Horas definitivas para Sebastián Villa: dos opciones en Boca Juniors

Quedan pocas horas para el final del mercado de pases en Europa (31 de agosto, 5:00 p.m., de Colombia) y son varios los colombianos que aún no han definido su futuro. Uno de ellos es Sebastián Villa, extremo colombiano que pertenece a Boca Juniors y que regresó a Argentina en busca de una respuesta institucional de cara a la temporada 21/22 que ya está en curso.

Tras más de un mes sin entrenar con el xeneize, Villa aterrizó en Buenos Aires con el único objetivo de definir su situación, la cual está envuelta en una gran polémica y tiene inconforme a los hinchas y directivos del azul y oro. Tiene dos opciones.



Oferta formal



La primera opción para Sebastián, la que más le interesa, es una oferta formal por su traspaso (70% de los derechos). Según se conoció, Boca Juniors aceptará cualquier oferta que llegue por el colombiano antes del cierre del mercado en Europa, siempre y cuando la propuesta económica sea cercana a los 12.000.000 de dólares.



Si no llega una oferta concreta por Villa, Boca no dejará ir al colombiano, quien tiene contrato con el club hasta diciembre del 2024, ya que su objetivo es dejarlo ir por una venta total del porcentaje que les corresponde.



Recuperar el puesto en Boca o durar meses sin competencia



La prioridad de Sebastián Villa es salir de Boca Juniors; sin embargo, de no concretar su traspaso antes del cierre del mercado, Boca Juniors tiene contemplado recuperar al colombiano, como lo ha hecho con otros jugadores 'rebeldes' a lo largo de su historia. En TyC Sports aseguraron que después de que Villa cumpla con su cuarentena estricta (10-14 días), deberá presentarse a entrenar, pedirle excusas a sus compañeros por el tiempo de ausencia y ponerse a tope físicamente para ser considerado por el nuevo técnico del equipo, Sebastián Battaglia.



Si Villa se niega a entrenar o jugar con Boca, el colombiano deberá asumir las consecuencias legales y, así mismo, esperar a que llegué una oferta formal, que cumpla con los intereses del club, para dar con su salida... Pueden pasara meses.