Vélez reaccionó al nuevo escándalo de Villa: cerró puerta de Selección

Después de tanta polémica y estar tambaleando en Boca Juniors, primero por la situación legal tras la denuncia de su expareja, y después, por el castigó que recibió del club por ausentarse de los entrenamientos, Sebastián Villa estaba recuperando de a poco su presencia en el xeneize y gracias a buenas actuaciones, algunos pedían una segunda oportunidad para que fuera convocado a la Selección Colombia. Ahora, tras ser acusado de graves delitos, está de nuevo en el ojo del huracán.



Pues bien, tras el nuevo escándalo en Argentina del que se conoció el viernes, donde el extremo colombiano fue denunciado por presunto abuso sexual e intento de homicidio a una mujer en ese país, el periodista Carlos Antonio Vélez dejó clara su postura frente a una eventual presencia en la tricolor y le cerró la puerta, de una vez por todas, a los jugadores que se vean involucrados en situaciones como esta.



"Sobra decir que un jugador sindicado y/o con denuncias pendientes por violencia de género y similares NO ES ELEGIBLE para una selección nacional de fútbol.Por lo menos la nuestra, así marque 500 goles por juego. Una convocatoria es una distinción y un premio. Punto", mencionó el analista deportivo.



Cabe recordar que ante la ausencia de gol en Colombia durante la Eliminatoria a Qatar, en redes sociales pedían una oportunidad para Sebastián Villa, indicando que su situación legal todavía no se había resuelto (es decir, que no estaba comprobada su responsabilidad tras la denuncia de género de su expareja) y que mientras eso sucedía podía aportarle a la tricolor. Para Reinaldo Rueda, seleccionador de Colombia en su momento, no había lugar a discusión y aseguró durante una convocatoria que hasta no ser declarado inocente, no podía tenerlo en cuenta ni a él ni a ninguno implicado en situaciones similares.