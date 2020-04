Sebastián Pérez, buscado por clubes en Colombia pero no por Nacional

Sebastián Pérez pasa la cuarentena en medio de la incertidumbre, como todos, pero no precisamente por el coronavirus covid-19.

En su caso, la duda es por lo que pasará con su carrera, pues la cuarentena se atravesó en su necesidad de mostrarse ante el técnico Miguel Ángel Russo para ganarse un lugar y quedarse en Bca Juniors.



Él, como le corresponde, es optimista: "El técnico respeta muchísimo al futbolista colombiano. Nos trata de la mejor manera y eso a uno le da mucha confianza", destacó en el VBar de Caracol Radio.



"Cuando llegué a Boca no pensé que me fueran a tener tan en cuenta en todos los trabajos, en todos los entrenamientos", agregó.



La prensa argentina, que lo había borrado, empieza a verlo con otros ojos y no se sorprendería si el jugador se queda.



Pero también es cierto que hay opciones muy fuertes en su zona, que sigue siendo extranjero en una Superliga que no se sabe en qué condiciones regresará tras el parón por la pandemia y que ya tuvo una oportunidad que, por culpa de las lesiones, se le escapó.



Su situación se sigue con atención en Colombia, donde, según comentó hubo tres equipos que lo buscaron a su salida del Barcelona de Ecuador. "Uno de Barranquilla -obviamente el Junior- un club de Bogotá y otro de Cali habrían levantado la mano pero sin llegar a consolidar una oferta. Llamó la atención que Atlético Nacional, el equipo que disparó su carrera y donde hizo trabajos de pretemporada recientemente, no apareciera entre los pretendientes.



Lo cierto es que la pausa lo encuentra trabajando a tope y motivado. El futuro, como ocurre siempre, no está del todo en sus manos.