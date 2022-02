Harold Preciado cambiará de timonel en el Santos Laguna de México

El Santos Laguna mexicano anunció este jueves el despido del entrenador portugués Pedro Caixinha después de que el equipo lagunero fue eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.



"Tras realizar el análisis del desempeño y resultados deportivos al momento, el Comité Deportivo de Santos Laguna decidió culminar el ciclo de Pedro Caixinha y su cuerpo técnico al frente del primer equipo. Estamos agradecidos con el profesionalismo y entrega de Pedro y su equipo de trabajo", se informó en una nota de prensa.

Caixinha inició su segunda etapa como técnico del Santos Laguna en enero, pero no logró cumplir con uno de los objetivos principales de la institución, obtener su primera Liga de Campeones de la Concacaf en la que fueron eliminados el miércoles por el CF Montréal canadiense.



Además del fracaso en el torneo de la Concacaf, el estratega europeo no logró conseguir victorias en las seis primeras jornadas del torneo Clausura 2022, en el que dejó al Santos en el último lugar de la clasificación con una marca de dos empates y cuatro derrotas.



El antiguo timonel del Rangers escocés firmó en su segunda etapa sus peores resultados deportivos con el Santos, ya que en la primera, de 2013 a 2015, ganó el título de Liga del Clausura 2015, la Copa del Apertura 2014 y el trofeo Campeón de Campeones de la temporada 2014-2015.



La directiva del Santos Laguna se tomará unos días en definir a un nuevo estratega que regrese al protagonismo al equipo y le dé su primer título de Liga desde el Clausura 2018 y el séptimo en su historia.



El Santos tiene una plantilla con calidad que es liderada por los centrocampistas uruguayos Brian Lozano y Fernando Gorriarán, quienes no brillaron en la gestión de Caixinha.



Los laguneros también cuentan con figuras en el ataque como el ecuatoriano Ayrton Preciado y el colombiano Harold Preciado, además de una sólida defensa que encabezan el brasileño Matheus Doria y el ecuatoriano Félix Torres.



EFE