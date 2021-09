Luis Díaz se deja querer: ¡lo sigue un gigante, campeón de Champions!

Luis Díaz sabe que tiene los ojos del mundo futbolístico encima y simplemente se deja querer. Han ido desfilando los pretendientes y él se mantiene firme, con la cabeza en Porto pero un ojo en el mercado, que podría hacer realidad sus sueños muy pronto.

En los últimos días su nombre ha pasado de la Premier League, donde lo estarían siguiendo Chelsea y Tottenham, a la Bundesliga, donde el que lo sigue es el gran gigante: Bayern Múnich.



Versiones de la prensa local indican que el jugador es el elegido para completar una nómina que pronto perdería a Kingsley Coman, uno de los tres extremos en el momento (con Sané y Gnabry), y obligaría a abrir un cupo. EL francés se ha mantenido apático para renovar su compromiso Bayern no planea esperarlo indefinidamente, como es su sello. Por eso ya estaría adelantando charlas informales con los agentes del guajiro, a quien le luciría, cómo no, la camiseta roja.



En Portugal, el diario A Bola le da validez al interés: "Es natural que la perspectiva de los bávaros haya colocado al extremo entre los jugadores a seguir de cerca en 2021-22, sobre todo por la fantástica actuación que tuvo en la Copa América donde, junto a Messi, fue el máximo goleador, con cuatro tantos", señala.



"El extremo colombiano aún tiene contrato con el Porto hasta 2024. La posible tasa de transferencia es de 40 millones de euros. El jugador podría reemplazar a Coman, quien actualmente no quiere extender su contrato y no debería ser reacio a mudarse al extranjero", comentó el sitio Transfermarkt sobre una posible salida.



De esta manera, el talentoso extremo, con solo 24 años y una carrera deslumbrante por delante, hace lo suyo: 5 goles en 7 partidos y contando... Vienen para él las mejores noticias.