Daniel Muñoz, listo para estrenarse en Premier: confirman debut

Daniel Muñoz recién acabó de llegar al Crystal Palace y no pasó una semana desde su presentación oficial y el lateral colombiano ya tendrá la oportunidad de jugar en el equipo que dirige Roy Hodgson.

El mismo técnico fue el encargado de dar a conocer que Muñoz está disponible para jugar con Crystal Palace, pues según argumentó, viene jugando regularmente en Bélgica y entrenó con normalidad en el equipo.



“Adam Wharton está disponible; ha estado jugando todos los partidos hasta ahora. No hay ninguna razón médica por la que no pueda jugar si quiero incluirlo en el equipo. Lo mismo se aplica para Daniel Muñoz, que también ha estado jugando regularmente. Ambos vienen de clubes donde han estado jugando todas las semanas y no han reportado ninguna lesión”, mencionó Hogdson.



Así las cosas, Daniel Muñoz posiblemente entré en la convocatoria contra Brighton, partido que será este sábado 3 de febrero a partir de las 10: a.m., en condición de visitante y aunque no se sabe si irá de titular, seguramente sumará minutos.



De igual manera, el técnico Hogdson destacó el fichaje de Muñoz y cree que será un buen complemento para el equipo en este remate de temporada.



“Estoy muy contento con el mercado de invierno de Crystal Palace. Felicito al club por los negocios que han hecho. Creo esas llegadas han sido un buen negocio, lo han hecho muy bien”, finalizó.



Cabe resaltar que en la actual temporada, Daniel Muñoz alcanzó a jugar con Genk un total de 25 partidos, entre Liga, Copa y Conference League, permitiéndole tener un buen ritmo de competencia, por lo que espera poder continuar de gran forma en Premier League.