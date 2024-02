Yerry Mina confesó motivación de jugar en Cagliari: ‘Soy triunfador’

El defensa colombiano Yerry Mina dejó la Fiorentina ante la poca continuidad en el conjunto viola y en una maniobra rápida para recobrar protagonismo, fichó por Cagliari también del fútbol italiano.

En su primera aparición en los medios de comunicación como nuevo jugador del Cagliari, Mina dejó claro sus objetivos, pero también se sintió motivado tras tener un nuevo reto en su carrera deportiva.



“Estoy muy feliz de estar acá, quiero agradecer a Dios, mi familia y mi vínculo cercano que siempre me rodea. Esto para mí es un gran reto y es una gran posibilidad de ayudar al equipo”, dijo inicialmente Mina.



Así llega físicamente a Cagliriari: “En la parte física estaré pronto. Estoy muy bien, me siento feliz, la ciudad, el grupo, la gente, mi familia, esto es lo que te da esa confianza para seguir adelante, por ese lado me siento muy bien”.



Cree en tener oportunidades con Claudio Ranieri: “Este entrenador te permite ser libre en tu juego, con los jugadores que he compartido les pregunté por Claudio Ranieri y todos me han dicho que debo conocerlo, es tranquilo y que deja volar. Y bueno, si me deja volar y más si el club me quiere aquí, las cosas se van a dar bien”.