Gallardo no olvida a Borré: habló sobre el posible cambio de equipo

En el marco de la pandemia y de la incertidumbre del fútbol en Argentina, el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, fue preguntado por la continuidad de sus jugadores en el plantel, tras conocer los rumores que rodean la actualidad de algunos y confirmarse la salida de Ignacio Scocco. El estratega de la banda cruzada habló específicamente del caso de Rafael Santos Borré.

"Esos temas en realidad hoy son los que menos me preocupan, si bien estábamos hablando de una situación mucho más compleja, ver hacia dónde vamos. Y dentro de esa preocupación está también que cualquier futbolista, no sólo Rafa Borré, sino cualquiera que tenga la posibilidad de ir a un mercado alternativo, ni siquiera de primeros niveles, la va a pensar. No es algo que me preocupe lo de él principalmente, sino de muchos futbolistas del ámbito local", señaló Gallardo en diálogo con radio La Red.



Hay que recordar que el Atlético de Madrid aún tiene poder sobre los derechos del delantero colombiano, y podría adquirir el 50% restante por 7 millones de euros, una cifra accesible para el equipo colchonero.

Por último, Gallardo se refirió a la salida de Scocco del club, afirmando que no lo tomó por sorpresa ya que él conocía con anterioridad la decisión: "No me sorprendió para nada. Mi relación con él fue muy clara y tenía un indicio de su decisión, me la había advertido, faltaba la comunicación. Él sabía que tenía la posibilidad porque quería que siguiera con nosotros, porque así lo deseábamos y él me manifestó que su deseo tal vez era volver a retirarse al lugar de origen de él.", finalizó.